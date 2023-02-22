Усилены требования к претендентам программы "Болашак"

Образование
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C 2023 года повышены требования к претендентам на присуждение стипендии программы «Болашак». Теперь кандидаты для участия в конкурсном отборе по «Болашаку» должны подтвердить знание иностранного языка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования Казахстана.

Фото: пресс-служба Минпросвещения РК

Претенденты при подаче заявлений должны представить сертификат о сдаче экзамена по иностранному языку. К примеру, при обучении на английском языке поступающие в магистратуру должны иметь сертификат IELTS с результатом как минимум 6.0 из 9.0, TOEFL: PBT – 498 из 677, IBT – 60 из 120, кандидаты для прохождения стажировки – сертификаты IELTS 5.0, TOEFL: PBT – 417, IBT – 35, DET – 75.

«В этом году усовершенствованы правила конкурсного отбора по программе «Болашак». Эта мера принята для повышения качественного состава кандидатов. Претенденты по программе «Болашак» должны подтвердить высокий уровень знания иностранного языка. Исключение составляют казахстанцы, поступающие в докторантуру зарубежного вуза», – проинформировал председатель правления АО «Центр международных программ» Олжас Сакенов.

С 2020 года в конкурсе на присуждение стипендии «Болашак» могут участвовать только претенденты с наличием безусловного приглашения от ведущих зарубежных вузов, за исключением кандидатов квотных категорий. Также обязательно наличие сертификата о сдаче экзамена по государственному языку КАЗТЕСТ с уровнем В1 и выше.

«В 2023 году для обучения по программе «Болашак» выделено 555 стипендий. Из них 395 стипендий распределены по программам магистратуры/резидентуры, 50 – докторантуры, 110 стипендий – для прохождения стажировки.

Отметим, что процесс приема документов и конкурсного отбора полностью автоматизирован. Это обеспечило прозрачность присуждения международной стипендии. Претенденты подают заявки и проходят все этапы отбора, не выезжая из региона», – заключили в МНВО.

 

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