Усилили спецтехникой и санавиацией

Также в распоряжение пожарных отданы пять единиц техники различного функционального назначения – вездеход, автобус, автокран. Еще девять машин поступили накануне республиканских учений «Қыс-2022».

Ключи от новой техники вручил первый вице-министр по ЧС РК Ибрагим Кульшимбаев, прибывший в область Улытау с рабочим визитом.

Новый автотранспорт поступил в распоряжение всех городских и районных отделов ЧС области. В Жанааркинский район также направлена автомашина марки «Нива Марш», которая отличается высокой проходимостью и помогает обеспечить проведение аварийно-спасательных работ в труднодоступных местах и в плохую погоду.

На днях стало известно, что в регионе открыта и долгожданная служба санитарной авиации. В данный момент в ее распоряжении есть один самолет.

В экстренных случаях команда врачей будет направлена в отдаленные районы области, чтобы оказать необходимую помощь до прибытия пациента в больницу. Служба будет задействована в чрезвычайных ситуациях, а также для перевозки больных в респуб­ликанские или областные медицинские центры. Стоит отметить, что санавиация незаменима, когда требуется следовать «правилу золотого часа», ведь помощь, оказанная в первые 60 минут после травмы или ухудшения самочувствия, увеличивает шансы на спасение жизни пациента.