Усилить безопасность детей

17 мая 2013 года в Алматы главы чрезвычайных ведомств Казахстана и Кыргызстана подписали Межправительственное соглашение о создании Центра по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий, которое было ратифицировано парламентами этих стран. Официальное открытие международного Центра по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий состоялось в Алматы 14 сентября 2016 года. ЮНИСЕФ будет поддерживать центр знаниями и генерацией экспертного потенциала в области риска стихийных бедствий, ориентированного на детей, включая обеспечение участия детей в процессе планирования, реа­лизации мер по снижению риска и по адаптации к изменению климата.