Усилить борьбу с коррупцией

Р. Тусупбеков доложил о результатах деятельности органов финансовой полиции по противодействию коррупции и теневой экономике за 9 месяцев текущего года. Председатель агентства также проинформировал о росте раскрываемости коррупционных правонарушений за отчетный период на 7%. За 9 месяцев 2013 года зарегистрировано 8 059 фактов таких преступлений, в том числе 248 случаев взяточничества. Привлечено к ответственности более ста должностных лиц республиканского и областного уровней.

Кроме того, Р. Тусупбеков сообщил о работе по выявлению преступлений в экономической сфере, где было зарегистрировано 4 619 фактов, а также доложил о мерах, принимаемых для невмешательства сотрудников финансовой полиции в предпринимательскую деятельность и снижения административного давления на бизнес. Вместе с тем основное внимание в деятельности агентства было уделено борьбе с теневой экономикой и лжепредпринимательством. Также председатель агентства рассказал о деятельности по профилактике и предупреждению преступлений. В этих целях функционирует Ситуационный центр, который позволяет дистанционно, без выхода на проверку, выявлять должностных лиц и предприятия, в деятельности которых наблюдаются признаки коррупционных и экономических преступлений.

По итогам встречи Глава государства поставил перед агентством ряд задач и дал конкретные поручения по рассмотренным вопросам, сообщила пресс-служба Президента.