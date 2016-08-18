​Усилить борьбу с терроризмом

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Анна ВЛАДИМИРОВА

В ходе беседы стороны высказались в пользу углубления казахстанско-американского партнерства в области борьбы с терроризмом, в том числе в сфере противодействия пропаганде насильственного экстремизма. Е. Идрисов отметил, что важную роль в этом может сыграть реализация инициатив Президента Нурсултана Назарбаева, объявленных им в рамках 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре 2015 года, включая предложения по созданию международной коалиции по борьбе с терроризмом под эгидой ООН, принятию резолюции Совета Безопасности ООН, юридически обязыва­ющей исполнение Глобальной контртеррористической стратегии ООН, а также выделению каждой страной 1% военных бюджетов на Цели устойчивого развития.

Собеседники приветствовали результаты второго заседания министров иностранных дел стран – участниц диалоговой площадки «С5+1» (страны Центральной Азии и США), состоявшегося 3 августа в Вашингтоне, по итогам которого одобрен ряд проектов, направленных на развитие Центрально-Азиатского региона.

В завершение встречи Е. Идрисов и С. Сьюэлл договорились продолжать активно развивать стратегическое партнерство Казахстана с США, которое в нынешнем году отмечает свое 25-летие.  

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