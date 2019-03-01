​Усилить фитосанитарный контроль

569
Сергей Осанов

Правительственные переговоры по вопросам сотрудничества в области сельского хозяйства продолжились в ходе встречи вице-премьеров РК Жениса Касымбека и КР Жениша Разакова. В результате была подписана «дорожная карта» по вопросам усиления фитосанитарного карантинного контроля в Кыргызской Республике. Документ предусматривает конкретный перечень мероприятий из 17 пунк­тов, первоочередные пункты должны быть реализованы фитосанитарной службой КР уже в первом полугодии.

Кыргызская сторона обратилась с просьбой снять запрет на ввоз в Казахстан картофеля, яблок и хурмы. В свою очередь Казахстан выразил готовность снять введенные 19 февраля временные фитосанитарные карантинные меры после рассмотрения казахстанской стороной информации об устранении кыргызской фитосанитарной службой 465 ранее зафиксированных нарушений.

Отдельное внимание было уделено вопросам ветеринарно-санитарного контроля на казахстанско-кыргызском участке государственной границы.

В целом, по мнению сторон, комп­лекс мероприятий по нап­равлениям санитарно-карантинного, ветеринарно-санитарного, карантинного фитосанитарного и других форм контроля позволит углубить двустороннее сотрудничество и расширить взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза.

Кроме того, были определены совместные позиции в водно-энергетической сфере. Достигнуты договоренности об автоматизации учета трансграничных водных ресурсов.

Популярное

Все
От промышленных манипуляторов к гуманоидным помощникам
В Астане открылась выставка художника, обладающего самым громким именем в искусстве XX века
Вовремя выявить риски и поддержать
Цифровая трансформация городской инфраструктуры
Ремесла как дипломатия и двигатель туризма
Берлин с боями шел на Берлин
Осень на Святом ключе
Чем может гордиться Темиртау?
«Верность Родине, как знамя, поднял он...»
Башня, колодцы и тайны древних обрядов
Ботай – место притяжения
Душевное лекарство
ИИ – это невероятные возможности для построения Справедливого, Безопасного и Сильного Казахстана
В регионе впервые открыт Центр поддержки детей с расстройством аутистического спектра
Новый этап партнерства
Учитель растет в сельской школе
Сёла Туркестанской области подключили к Интернету
Определены первые победители ЧК по спортивной гимнастике
Власти США могут погасить факел статуи Свободы в Нью-Йорке
Лжеполицейского задержали в Атырау
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Треть урожая ушла под снег
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Холода сменят тепло в Казахстане
Судьба журналиста
Борьба с наркоманией дает результаты
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Продукты стали дешевле
Основа качества жизни и фундамент стабильности
Творчество известного писателя обсудили в Кызылорде
А я и здесь не промолчала
Промышленность – это не про прошлое, а про будущее
Экспертные сообщества Казахстана и Китая вносят вклад в развитие межгосударственного взаимодействия
В Шымкенте строят канал Каусар
День труда
Стартовала кампания по вакцинации от гриппа и ОРВИ
«Барыс» дома обыграл «Сибирь»
FIFA показала талисманы ЧМ-2026
Единый счет и smart-контроль тепла
Ключевой костяк энергетики
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
35 школ Атырауской области остались без директоров
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Генпрокуратура начала расследование в отношении Кайрата Кожамжарова
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Подсолнечное масло отправили из Казахстана в Китай новым способом перевозки
Тяньцзинь – Пекин: как визит Токаева усилил позиции Казахстана в Евразии

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]