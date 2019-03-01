Правительственные переговоры по вопросам сотрудничества в области сельского хозяйства продолжились в ходе встречи вице-премьеров РК Жениса Касымбека и КР Жениша Разакова. В результате была подписана «дорожная карта» по вопросам усиления фитосанитарного карантинного контроля в Кыргызской Республике. Документ предусматривает конкретный перечень мероприятий из 17 пунк­тов, первоочередные пункты должны быть реализованы фитосанитарной службой КР уже в первом полугодии.

Кыргызская сторона обратилась с просьбой снять запрет на ввоз в Казахстан картофеля, яблок и хурмы. В свою очередь Казахстан выразил готовность снять введенные 19 февраля временные фитосанитарные карантинные меры после рассмотрения казахстанской стороной информации об устранении кыргызской фитосанитарной службой 465 ранее зафиксированных нарушений.

Отдельное внимание было уделено вопросам ветеринарно-санитарного контроля на казахстанско-кыргызском участке государственной границы.

В целом, по мнению сторон, комп­лекс мероприятий по нап­равлениям санитарно-карантинного, ветеринарно-санитарного, карантинного фитосанитарного и других форм контроля позволит углубить двустороннее сотрудничество и расширить взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза.

Кроме того, были определены совместные позиции в водно-энергетической сфере. Достигнуты договоренности об автоматизации учета трансграничных водных ресурсов.