Усилить господдержку теплиц призвал сенатор Али Бектаев

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Дороговизна коммунальных тарифов, перебои с обеспечением топливом и недостаточный уровень господдержки. О проблемах фермеров, работающих в тепличном бизнесе, в своем депутатском запросе на имя премьер-министра, рассказал сенатор Али Бектаев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

По словам парламентария, триггером к данному запросу стали обращения жителей Сарыагашского района Туркестанской области, озвученные во время недавних встреч сенатора с земляками.

«На сегодня в республике из 1 265 га теплиц 844 га расположены в Туркестанской области. В них ежегодно производится 91 тысяча тонн овощей, выращиванием которой занимаются более 12 тысяч фермеров. В Туркестанской области 66% производимой

продукции приходится на Сарыагашский район. Это 30% ВВП района. Сегодня тепличное производство становится основой сельского хозяйства региона, обеспечивающей население качественными овощами, способными заменить импортную продукцию на прилавках магазинов. Поэтому поддержка этой отрасли означает поддержку внутреннего рынка страны и продовольственной безопасности», - сказал Али Бектаев.

Депутат отметил, что ключевыми факторами, негативно влияющими на развитие этой отрасли, является высокая стоимость коммунальных услуг, в связи с чем цены на импортные овощи ниже, а значит привлекательнее для покупателей.

Кроме того, учитывая социальную значимость тепличных хозяйств, в условиях суровой зимы, им также необходимо дополнительно выделять уголь.

Вместе с тем, сенатор заявил о необходимости усиления государственной поддержки тепличного производства, которая на

сегодняшний день, по словам Али Бектаева практически не влияет на цену, качество и объемы тепличного производства.

«Особенно важно оказывать государственную поддержку теплицам, которые сами производят семена, выращивают саженцы, высевают их и получают урожай. Поэтому необходимо рассмотреть дополнительные финансовые механизмы для снижения затрат на семена, рассаду и коммунальные услуги. Также очень важно обеспечить производителей тепличных товаров льготными кредитами. Считаем, что проблемы, связанные с поддержанием и развитием тепличного производства, необходимо рассматривать и принимать комплексные решения на уровне Правительства», - заключил Али Бектаев.