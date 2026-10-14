Усилить контроль за проектами квазигоссектора призвал депутат

Депутат Курултая Олжас Нуралдинов, в ходе обсуждения проекта республиканского бюджета Казахстана на 2027–2029 годы, призвал пересмотреть подходы к финансированию реального сектора экономики, усилить парламентский контроль за крупными проектами квазигосударственных компаний и обеспечить рост бюджетных доходов за счет расширения предпринимательства, сообщает Kazpravda.kz .

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По словам депутата, в отчете Правительства недостаточно проанализированы практические результаты применения нового Налогового кодекса, в том числе в сопоставлении с прогнозами и ожиданиями, которые озвучивались Министерством национальной экономики при его принятии в прошлом году. Без такого анализа, считает он, сложно достоверно прогнозировать доходы бюджета на предстоящие периоды.

За восемь месяцев текущего года рост налоговых поступлений в основном обеспечили НДС, налог на добычу полезных ископаемых, корпоративный подоходный налог и экспортная пошлина на сырую нефть. При этом, как отметил Нуралдинов, основными плательщиками по этим направлениям выступает крупный бизнес, тогда как поступления КПН от малого и среднего предпринимательства сократились на 13%.

«На практике произошла банальная централизация потоков, вследствие чего бюджеты регионов, опирающиеся на МСБ, потеряли почти 128 млрд тенге», - заявил депутат.

По его мнению, ограничения в расчетах между предприятиями (B2B) привели к разрыву в перераспределении национального дохода от макроэкономического уровня до каждой семьи, поскольку малый бизнес оказался отстранен от финансовых потоков крупных компаний. Это, подчеркнул он, может повлечь социальные и экономические последствия.

Нуралдинов считает, что налоговое администрирование нуждается в доработке. Вместо тотальных запретов необходимо шире использовать цифровизацию и искусственный интеллект, на необходимость внедрения которых неоднократно указывал глава государства.

Отдельные вопросы у депутата вызывает расходная часть бюджета. Правительство прогнозирует ежегодный рост ВВП более чем на 5%, рассчитывая прежде всего на ненефтяные отрасли. Однако расходы на реальный сектор экономики, по приведенным депутатом данным, сократятся с 3,7 трлн тенге в 2027 году до 2,26 трлн тенге в 2029-м - почти на 40%.

«Сможет ли ненефтяной сектор стать драйвером роста при таком резком сокращении финансирования?» - задался вопросом депутат.

Кроме того, объемы поддержки бизнеса, согласно его выступлению, планируется уменьшить в три раза - с 1,3 трлн до 450 млрд тенге. При этом бюджет по-прежнему рассчитывает на увеличение налоговых поступлений.

«Мы согласны, что бизнес не может постоянно жить на субсидиях. Но тогда государство должно обеспечить условия для доступного финансирования, простоты налогов и снижения административного давления», — отметил Нуралдинов.

По его мнению, ключевая задача бюджета - расширение налогооблагаемой базы за счет создания массового предпринимательства.

Депутат также обратил внимание на расхождения в данных о планах финансирования реального сектора через холдинг «Байтерек». В прошлом году при утверждении трехлетнего бюджета перед холдингом была поставлена задача довести объем такого финансирования до 8 трлн тенге.

Однако в начале 2026 года сам холдинг сообщал о проработанном инвестиционном портфеле из 449 проектов с общим объемом финансирования 3,4 трлн тенге. В отчете Высшей аудиторской палаты, по словам депутата, фигурирует портфель из 157 проектов на сумму 1,6 трлн тенге.

«Возникает закономерный вопрос: насколько реалистично первоначально был сформирован инвестиционный план холдинга и имеются ли в действительности инвестиционные проекты на 8 трлн тенге на текущий и последующие годы?» - заявил он.

Прежде чем выделять новые бюджетные средства, считает Нуралдинов, необходимо объективно оценить исполнение предыдущих инвестиционных планов: установить, сколько средств фактически привлечено и направлено в реальные проекты, сколько объектов введено в эксплуатацию и какой экономический эффект они обеспечили.

Еще одним резервом для повышения эффективности государственных финансов депутат назвал квазигосударственный сектор. По его словам, при обсуждении бюджетного дефицита основное внимание уделяется налогам, государственному долгу и средствам Национального фонда, однако необходимо также оценивать отдачу от вложений в национальные компании.