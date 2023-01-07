Усилить контроль за реализацией ГСМ поручил премьер-министр

Ситуацию на рынке ГСМ обсудили в Правительстве, передает Кazpravda.kz со ссылкой на UKIMET .

Фото: t.me/UKIMET

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам обеспечения внутреннего рынка горюче-смазочными материалами в 2023 году.

С докладами о запасах различных видов топлива, планах производства и ситуации на рынке ГСМ выступили министр энергетики Болат Акчулаков и председатель правления АО "НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев.

Участники совещания обсудили вопросы полноты обеспечения внутреннего рынка дизельным топливом, в частности, сетей АЗС, сельхозтоваропроизводителей, предприятий промышленности и транспорта, ценообразования, импорта, увеличения мощностей Шымкентского НПЗ и ряд других.

Премьер-министр указал на необходимость усиления мониторинга и контроля за реализацией ГСМ на внутреннем рынке для снижения "вымывания" топлива за пределы Казахстана. В этой связи он поручил организовать полный охват АЗС цифровой системой учета отпуска ГСМ.

По итогам совещания премьер-министр дал ряд конкретных поручений.