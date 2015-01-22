Усилить координацию Свежий выпуск 639 Леонид СОКОЛОВ

Приветствуя гостя, К. Токаев выразил надежду на то, что недавнее назначение В. Салданы на этот ответственный пост будет способствовать активизации работы ЮНЭЙДС в регионе. По мнению спикера Сената, ЮНЭЙДС, координирующая деятельность 11 организаций ООН, достигла заметных результатов в своей деятельности, направленной на диагностику, профилактику, лечение и в конечном счете ликвидацию эпидемии СПИДа в различных регионах мира, сообщила пресс-служба Сената Парламента Республики Казахстан.

В. Салдана высоко оценил работу, проводимую в Казахстане по борьбе со СПИДом, подчеркнул важность имеющегося взаимодействия Парламента и Правительства в решении этой злободневной проблемы. «Мы ожидаем, что к 2020 году Казахстан станет первой страной в Центральной Азии и СНГ по борьбе со СПИДом», – отметил региональный директор ЮНЭЙДС. В планах организации укрепить страновой офис в Алматы до уровня центрально-азиатского ресурсного центра с целью координации мероприятий по диагностике, профилактике, лечению и мониторингу ВИЧ-инфекции.

Спикер Сената ознакомил собеседника с социально-экономическим положением в стране, ситуацией в Центрально-Азиатском регионе, законо­творческой деятельностью Парламента.

В. Салдана подчеркнул, что инициативы Президента

Н. Назарбаева по урегулированию украинского кризиса, его предложение о проведении встречи «Нормандской четверки» в Астане с благодарностью восприняты мировым сообществом и пользуются поддержкой в ООН.

