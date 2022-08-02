Усилить меры безопасности на воде поручил Алихан Смаилов

В ходе заседания Правительства Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов дал поручение принять меры по повышению безопасности на воде, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Премьер-министр отметил, что сейчас в разгаре купальный сезон, при этом несоблюдение мер безопасности на воде зачастую приводит к смертельным случаям.

Только с 1 июня на водоёмах страны утонуло 140 человек, из них 49 детей. В сравнении с прошлым годом количество смертельных случаев на воде сократилось на 42%, однако показатели, по мнению Премьер-министра, все равно достаточно высокие.

«Поэтому мы должны принять все меры для недопущения подобных трагедий, особенно с участием детей», – сказал Алихан Смаилов.

В этой связи глава Правительства поручил министерствам по чрезвычайным ситуациям и экологии совместно с акиматами принять дополнительные меры по оборудованию специальных мест для купания и наличию спасателей.

Также Алихан Смаилов поручил шире проводить разъяснительную работу среди населения и четко обозначить места, где запрещено купаться.