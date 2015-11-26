Усилить меры безопасности по пассажирским перевозкам потребовала Генпрокуратура

Общество
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Ксения Воронина
Генеральный прокурор Асхат Даулбаев потребовал от руководителей уполномоченных органов принять неотложные организационные и законодательные меры, направленные на обеспечение безопасности пассажирских перевозок, передает Kazprvda.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

На коллегии были подняты вопросы безопасности пассажирских перевозок, повышения качества подготовки водителей, ликвидации стихийных автоперевозок, ужесточения ответственности за нарушение правил дорожного движения, совершенствования практики привлечения водителей к административной ответственности.

"В результате принятых государством мер ситуация с дорожно-транспортными происшествиями в Казахстане за последние полтора года стабилизировалась и имеет общую тенденцию к снижению в сравнении с прошлыми периодами. Вместе с тем повода для самоуспокоения нет. Статистика свидетельствует, что ежегодно в результате дорожных аварий в стране погибают около 3 тысяч человек, порядка 25 тысяч получают травмы или остаются инвалидами. За последние 10 лет в дорожных авариях погибли свыше 34 тысяч человек", – отметил Асхат Даулбаев.

По словам Генпрокурора, наибольшую опасность представляют дорожно-транспортные происшествия с участием общественного транспорта.
 
"Проверка Генеральной прокуратуры показала, что на сегодня деятельность официальных транспортных организаций повсеместно характеризуется многочисленными системными нарушениями требований закона. В ходе проверки прокурорами выявлено более 4 тысяч нарушений законности. Для их устранения внесено 54 представления, возбуждено 3 421 дело об административном правонарушении, 9 материалов направлены в органы уголовного преследования для проведения досудебного расследования", – сказал Даулбаев.

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Как отметил Генеральный прокурор, выявленные нарушения стали результатом отсутствия надлежащего государственного контроля и надзора за безопасностью дорожного движения со стороны уполномоченных государственных органов.

"Одной из главных предпосылок сложившейся ситуации является некачественная подготовка водителей и, как следствие, их низкая квалификация и культура поведения, повсеместное нарушение ими правил дорожного движения. Половина водителей автобусов и микроавтобусов, осуществляющих легальную перевозку, привлекались к различным видам ответственности за нарушение ПДД.

Кроме того, продолжает процветать рынок стихийных пассажирских перевозок, для которого вопросы извлечения прибыли стоят выше безопасности пассажиров. Проверками выявлено более 2 тысяч фактов нелегальных перевозок пассажиров. Свыше 3 тысяч автобусов осуществляли перевозку людей с серьезными нарушениями правил безопасности. Каждый третий автобус, остановленный в ходе рейдовых мероприятий, не отвечал техническим требованиям", – заметил глава Генпрокуратуры.

Кроме того, многочисленные нарушения выявлены также при проверке соблюдения законности при рассмотрении административных дел. Анализ судебной практики вскрыл множество пробелов, благодаря которым виновным в ДТП удается избежать наказания. Чаще всего это происходит по причине истечения сроков давности правонарушения.

"По указанным основаниям прекращено свыше 4 тысяч административных производств. В результате некачественной подготовки материалов от заслуженного наказания ушло более 600 водителей, задержанных в состоянии алкогольного опьянения. Опасность такой тенденции в том, что у виновных формируется чувство безнаказанности за содеянное, что ведет к повторности правонарушений", – особо подчеркнул Даулбаев.

По итогам обсуждения Генеральный прокурор потребовал от руководителей уполномоченных органов принять неотложные организационные и законодательные меры, направленные на обеспечение безопасности пассажирских перевозок. В этих целях признано необходимым усилить государственный контроль за безопасностью дорожного движения, искоренить нелегальные перевозки, усовершенствовать порядок допуска водителей автобусов к перевозкам пассажиров. Также поручено ужесточить контроль за качеством подготовки водителей автобусов, соответствием квалификации преподавателей автошкол предъявляемым требованиям.

Так Министерству внутренних дел необходимо наладить учет каждого административного материала, обеспечить их полноту, а также установить административную ответственность должностных лиц полиции за укрытие правонарушения и фальсификацию дела. Совместно с Союзом водителей Казахстана рекомендовано принять меры, направленные на повышение квалификации и дисциплины у водителей. Перед территориальными прокурорами стоит задача усиления надзора за устранением выявленных нарушений законности.

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В связи с вступлением в силу с января 2016 года нового закона о местной полиции, согласно которому вопросы обеспечения безопасности дорожного движения переданы на региональный уровень, Генеральный прокурор поручил акимам областей, всем уполномоченным органам принять исчерпывающие меры по реализации правового акта, устранению нарушений законности и недостатков в сфере пассажирских перевозок, усилить государственный контроль за безопасностью дорожного движения, инфраструктурой автомобильных дорог.

По итогам коллегии Генеральной прокуратурой в Правительство Республики Казахстан внесено представление об устранении нарушений законности, причин и условий, им способствующих.

Отметим, что заседание прошло с участием руководителей министерств внутренних дел, по инвестициям и развитию, здравоохранения и социального развития, представителей Верховного суда и Национального банка, депутатов Парламента, ответственных работников Администрации Президента, Канцелярии Премьер-Министра, членов Общественного совета при Генеральной прокуратуре, представителей общественных объединений.

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