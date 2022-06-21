Усилить ответственность

Более 600 нарушений природоохранного законодательства выявили в период рыбоохранной акции «Бекiре-2022».

Как отметил заместитель председателя комитета рыбного хозяйства МЭГПР РК Аян Бахиянов, цель акции – создание благоприятных условий для беспрепятственного перемещения рыб, в том числе осет­ровых, в местах нереста в водоемах Атырауской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областей.

– В ходе акции сотрудниками Урало-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства выявлено 640 нарушений природоохранного законодательства. К административной ответственности привлечены 392 нарушителя, – сказал он, уточнив также, что изъято из незаконного оборота 229 орудий лова, 10 плавсредств и три автомобиля.

Для борьбы с нарушителями также использовались беспилотные летательные аппараты. С их помощью в труднодоступных местах было обнаружено незаконное хранилище, в котором оказалось 17 мешков браконьерских орудий лова.

В свою очередь заместитель начальника департамента, начальник управления береговой охраны ПС КНБ РК Сабыр Хасанов проинформировал, что пограничными нарядами, экипажами кораблей, катеров за различные правонарушения задержан 131 правонарушитель на 60 маломерных судах. В естественную среду обитания выпущено 706 рыб осетровых пород, рыб частиковых пород – более 4 тысяч. Предотвращен ущерб государству в размере более 1,5 млрд тенге. Наложен административный штраф в размере 3,1 млн тенге.

Руководитель управления профилактической службы Комитета административной полиции МВД РК Жасулан Байкенов сообщил, что по результатам совместных мероприятий из незаконного оборота изъято 18,6 тонны рыбы, в том числе 1,6 тонны осетровых пород и 1 кг икры. Досудебное расследование проводится по 54 фактам. Уже окончено и направлено в суд 11 уголовных дел.

Между тем Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК в рамках законопроекта «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях» разработаны поправки по введению админист­ративной ответственности за незаконный ввоз, вывоз, перевозку, приобретение, хранение и изготовление запрещенных к применению рыболовных снастей. Предусмотрено усиление административной ответственности за незаконный вылов рыбы запрещенными орудиями лова: за противоправное деяние планируется увеличить админист­ративный штраф с 20 до 50 МРП, а за повторное деяние предусмотрен административный арест в течение года после наложения административного взыскания.