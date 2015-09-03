Усилить поддержку

Досжан НУРГАЛИЕВ
Как известно, в период финансовых кризисов государство в целях недопущения дальнейшего ухудшения экономического положения бизнеса формирует определенный пакет финансовых и других мер стимулирования в расчете на отдачу бизнеса в будущем. Однако текущий кризис, как полагают международные эксперты, может затянуться на годы. В связи с этим Правительство страны решило изменить подходы к вопросам поддерж­ки бизнеса, делая ставку не на всех субъектов рынка, а только на тех, которые обладают необходимой суммой прочности в плане эффективности и самоотдачи.
– В эту группу стимули­руемых компаний будут включены предприятия, которые предусматривают реализацию инновационных и прорывных проектов. Что касается целевых грантов, субсидирования кредитов до 750 миллионов тенге, то эти меры останутся доступными для всех предпринимателей, – отметил Тимур Жаксылыков.
Кроме того, в данный блок государственной поддержки войдут и предприя­тия, создающие реальные рабочие места, а также идущие по пути увеличения производства продукции и налоговых поступлений в бюджет государства.
Новым пакетом поддерж­ки бизнеса предусматриваются и меры по значительному сокращению админист­ративных и прочих барьеров. В частности, по этим условиям предполагается отменить практику излишних согласований документов по инстанциям, а также сократить перечень востребованных документов и сроки из рассмотрения.
– Для оказания финансовой поддержки по принципу «одного окна» планируется разместить представителей всех институтов развития в центрах обслуживания предпринимателей. Это позволит предоставить весь комплекс услуг в одном конкретном месте, – сказал вице-министр МНЭ.
Говоря о тенденциях развития отечественного бизнеса языком статистики, спикер отметил, что по итогам 2014 года доля активно действующих субъектов малого и среднего бизнеса увеличилась на 5,5% – до 1 млн 324 тыс. единиц. При этом количество людей, занятых в данной сфере, увеличилось на 3,7% – до 2 млн 770 тыс. человек. Совокупный объем произведенной продукции МСБ сложился в денежном выражении в пределах 14 трлн 605 млрд тенге, что на 4% больше уровня предыдущего показателя.
Он также отметил, что в прошлом периоде программой «Дорожная карта бизнеса-2020» были охвачены все регионы Казахстана, среди которых наибольшее чис­ло договоров по субсидированию ставок по кредитам БВУ подписано в Павлодарской (560 проектов) и Восточно-Казахстанской (477) областях, а также в Алматы (477 проектов).
В целях более эффективного использования института бизнес-омбудсмена в регулировании вопросов бизнеса предполагается закрепить на законодательном уровне правовые полномочия, усиливающие роль омбудсменов. В частности, законодательством предусматривается определение его подотчетности Главе государства. Бизнес-омбудсмен станет членом президиума НПП «Атамекен». При этом его деятельность будет опираться на отдельный аппарат.
По итогам проделанной работы омбудсмен на ежегодной основе будет готовить соответствующий доклад Главе государства.
– Мы изучили мировой опыт деятельности этого института, в том числе европейских стран. В результате нами взяты лучшие прак­тики из этого опыта с уверенностью в том, что казах­станский бизнес будет лучше защищен в правовом плане, – подытожил спикер.

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