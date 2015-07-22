Свежий выпуск Усилить подотчетность судей Моряк ШЕГЕНОВ, судья Верховного суда РК, председатель Судебного жюри

Общеизвестно, что в условиях демократического общества и правового государства наиболее совершенной системой, призванной разрешать конфликты, считается судебная, которую зачастую называют последним бастионом по защите законных прав и интересов граждан и юридических лиц. Основным исполняющим звеном судебной системы является судья. Именно на него возлагается обязанность принимать решения, имеющие значение для защиты законных интересов и прав физических и юридических лиц, от его решения зависят судьбы людей, поддержание общественного правопорядка и другое.

Высокий статус судьи обязывает его быть профессионально подготовленным, обладать необходимым набором деловых качеств, уметь организовать свою работу, а также требует наличия определенных высоких морально-этических качеств. Судья обязан демонстрировать и продвигать высокие стандарты поведения с целью укрепления веры общественности в судебную систему, что является основой для поддержания независимого правосудия, обеспечивающего гармоничное сочетание защиты интересов личности, общества и государства. Судья в своей работе должен обеспечивать право каждого человека на справедливое судебное разбирательство.

Необходимостью укрепления судебной системы, повышения авторитета третьей ветви власти, формирования высококвалифицированного судейс­кого корпуса продиктованы предус­мотренные институциональной реформой ужесточение требований, предъявляемых как к кандидатам в судьи, так и к действующим судьям. Так повышается до 30 лет возрастной ценз для кандидатов, вводится пятилетний стаж работы, непосредственно связанной с участием в судопроизводстве, для таких специальностей, как секретари судов, работники прокуратуры и адвокаты. Перечень таких должностей предлагается закрепить законодательно, срок стажировки магистрантов в судах предлагается увеличить до одного года, срок прохождения стажировки в судах других кандидатов – не магистрантов – будет также увеличен до одного года, и она будет проходить на освобожденной основе, с выплатой стипендии, вводится годичный испытательный срок для вновь избранных судей, по истечению которого кандидатура судьи должна будет утверждаться на пленарном заседании областного суда. (При положительном заключении их профессиональные качества будут оцениваться далее квалификационной комиссией Судебного жюри.) Также вводится институт поручительства за вновь назначенного судью действующим судьей. При таких условиях, я думаю, судейский корпус республики пополнится, действительно, достойными кадрами, выбравшими нелегкий труд служения закону осознанно и принявшими на себя вместе с большой ответственностью также и ограничения, связанные с этой должностью.

Моральный облик судьи и вопросы профессиональной этики являются актуальными и в мировом судейском сообществе. В Основных принципах ООН, касающихся независимости судебных органов, провозглашается, что «лица, отобранные на судебные должности, должны иметь высокие моральные качества и способности, а также соответствующую подготовку и квалификацию в области права».

В целях реализации провозглашенной Главой государства реформы перед судьями республики поставлена задача разработки и принятия нового этического кодекса судей, на основе которого граждане могут обжаловать действия служителей Фемиды в Судебное жюри. Для его разработки судейское сообщество республики обратилось к фундаментальным, базовым принципам, без которых невозможно формирование стандартов этического поведения судей. Речь идет о Бангалорских принципах поведения судей, цель создания которых – поднятие доверия к судебной системе. Хочу отметить, в апреле 2000 года по инициативе Центра ООН была создана комиссия из руководителей судов стран Азии, Африки, Тихоокеан­ского региона – первоначально из представителей 9 государств. Позднее в процессе разработки и обсуждения Бангалорских принципов приняли участие представители 75 стран. Приняты Бангалорские принципы в ноябре 2002 года в Гааге (штаб-квартира Международного суда). Здесь уместно напомнить высказывание одного из судей, приведенное при написании Бангалорских принципов: «Авторитет суда, не обладающего ни кошельком, ни мечом, зиждется в конечном счете на доверии общества к его моральному праву принимать решения». Возьмем, к примеру, нашу собственную историю: в казахском обществе биев никто не назначал, в должности не утверждал, она по наследству не переходила. Для того чтобы стать бием, необходимо было обладать рядом личностных качеств: во-первых, они должны были быть внимательными и наблюдательными, понимать законы жизни и природы, иметь глубокие познания в области обычного права, степных традиций, во-вторых, владеть ораторским искусством и красноречием, в-третьих, их должна отличать безупречная репутация честного и беспристрастного человека. Жалобы на несправедливое решение биев встречались весьма редко. В случае вынесения несправедливого решения бий терял свою репутацию, доверие народа, право вершить правосудие. В современном мире судебная система основывается на этих же принципах. Доверие к суду формируется на основе законности вынесенных судьей решений, поведения судьи на судебном процессе, его внеслужебной деятельности, личностных качествах.

В настоящее время в соответствии с поручением Президента начата работа по разработке нового этического кодекса судей. В нем будут определены стандарты поведения и профессиональной этики судей. Как невозможно построить прочный дом без фундамента, так и невозможно без учета этих принципов создать систему правосудия. Заявленные в Бангалорских принципах поведения судей независимость, объективность, честность и неподкупность, соблюдение этических норм, равенство, а также компетентность и старательность представляют собой основу для функционирования правосудия, заслуживающего доверия. Эти этические правила будут обязательными для судей, а для граждан они станут гарантией надежности судейского корпуса. При этом ответственность за их соблюдение возлагается в первую очередь на самого судью. Отмечу, это не закон – мы сами для себя устанавливаем такие стандарты поведения.

Этические аспекты поведения судей имеют большое значение. Методы, используемые для разрешения судебных споров, должны всегда внушать доверие. Полномочия, которыми наделены судьи, непосредственно связаны с такими ценностями, как справедливость, истина, свобода. Стандарты поведения, применяемые к судьям, вытекают также из этих ценностей и лежат в основе доверия к осуществлению правосудия. Вводимыми реформами усиливается подотчетность судей, на основе нового этического кодекса судей граждане могут обжаловать действия судей в дисциплинарную комиссию Судебного жюри. В настоящее время Судебное жюри занимается вопросами определения профессиональной пригодности действующего судьи, подтверждения его права на отставку и ее прекращение, а также рассмотрения вопроса о возбуждении дисциплинарного производства в отношении судей.

В рамках объявленной Главой государства реформы предусматривается создание в составе Судебного жюри двух самостоятельных комиссий – квалификационной и дисциплинарной. В их составе наряду с действующими судьями будут представлены судьи в отставке, перед каждой комиссией будут поставлены самостоятельные цели и задачи. К компетенции квалификационной комиссии предполагает­ся отнести проверку действующих судей на предмет профессионального соответствия занимаемой должности раз в пять, затем – в десять лет, а также при участии в конкурсе на занятие должности в вышестоящий суд. То есть это будут прямые инструменты проверки профессионального уровня судей, что делается в полном соответствии с правилами меритократии, которые действуют в системе госслужбы.

Дисциплинарная комиссия будет рассматривать вопросы дисциплинарной ответственности судей, в том числе на основании жалоб граждан. Действующим законодательством предусмотрено возбуждение дисцип­линарного производства в отношении судей по представлению председателя областного суда или председателя Верховного суда Республики Казахстан. В целях же реализации вышеуказанных реформ планируется разработать механизм возбуждения дисциплинарных производств по жалобам граждан на действия судей, а также в целях усиления независимости служителей Фемиды – исключить право председателей областных судов инициировать дисциплинарное производство в отношении судей.

С учетом специфики судейской работы следует отметить, что одна сторона судебного процесса в любом случае остается недовольна принятым судом решением, поэтому жалоб, конечно, будет много. В каждом конкретном случае будет проводиться соответствующая проверка и только по действительно подтвердившимся фактам, и при установлении в действиях судьи нарушения норм этического кодекса в отношении него будет ставиться вопрос о дисциплинарной ответственности. Нужно учитывать, что институт дисциплинарной ответственности судей не может и не должен препятствовать отправлению правосудия, а равно каким-либо иным способом негативно воздействовать на профессиональную деятельность судьи.

Думаю, что предоставление гражданам возможности обжаловать действия служителей Фемиды в Судебное жюри будет способствовать укреплению профессиональной дисциплины судей, улучшению качества отправления правосудия и, как следствие, повышению доверия населения к судебной системе. Уважение и доверие требуется суду как институту власти, так как это есть уважение и доверие к государству.



