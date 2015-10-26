Усилить профилактику 524 Ирина ИГНАТОВА

О необходимости иммунизации казахстанских подростков говорит рост заболеваемости корью. С начала года по республике зарегистрировано 2 283 случая заболевания. В Мангистау заболели 292 человека, из них 63 – дети до 14 лет.

К началу иммунизации была проведена большая работа по подготовке персонала, помещений и самих вакцинируемых. Все подростки были осмотрены, 1 300 детей получили отвод от вакцинации из-за противопоказаний. Прививочные пункты были подготовлены не в образовательных учреждениях, как это было на первом этапе, а в медицинских.

Для проведения прививок были определены 49 пунктов: в Каракиянском районе – 4, в Мангистауском – 11 и по 10 в Мунайлинском и Бейнеуском районах.

С первого октября привиты около 3 000 подростков, что составляет 25% от подлежащего иммунизации контингента, случаев неблагоприятных проявлений после иммунизации не было. На начало вакцинации ежедневно прививались от 35 до 60 человек. Сейчас же ситуация изменилась. За последние три дня в прививочные кабинеты Актау обратились 626 человек, то есть в день прививается около 200 подростков.

В некоторых районах области иммунизация перешагнула 50-процентный рубеж и уже близится к завершению. Как сообщила руководитель департамен­та по защите прав потребителей Мангистауской области Марал Кадыр, в Тупкараганском районе уже привито 97% подростков, Каракиянском – 70%, Мангистауском, Мунайлинском и Бейнеуском районах количество вакцинированных составило более 50%.

– Лекарства от этой болезни не существует, и единственное средство защиты – вакцинация. Ей подлежат подростки от 15 до 19 лет. Тем более что в Казахстане наблюдается снижение иммунитета среди подростков старше 15 лет, – сказал руководитель управления здравоохранения Мангистауской области Руслан Бектубаев.

Большую обеспокоенность эпидемиологов вызывает большой уровень заболеваемости корью среди детей до одного года, который составляет 17%. По национальному календарю профилактических прививок РК плановые прививки проводятся среди годовалых детей. Таким образом, дети до года не защищены от болезни.

В ходе иммунизации большая работа проводится и с родителями подростков. Для введения вакцины несовершенно­летнему требуется их письменное согласие.

– С каждым родителем мы разговариваем индивидуально, разъясняем, что корь – инфекционное заболевание, которое затрагивает иммунную систему, дает осложнения. Я участвовал в более чем 15 кампаниях по иммунизации. Применяемая вакцина имеет сертификат качества ВОЗ, соответствует международным стандартам. На сегодня это одна из лучших вакцин на глобальном рынке медицинских препаратов, – отметил международный эксперт Детского фонда ООН по вопросам иммунизации Андрей Тулисов.

Как и в прошлый раз, для иммунизации казахстанских подростков используется вакцина индийского производства. О ее безопасности и качестве говорит тот факт, что в прошлом году этой вакциной в мире были привиты 240 млн человек из 45 стран. Она была испытана в Национальном центре по экспертизе медицинских препаратов в Алматы.

Вакцина соответствует всем международным стандартам и давно используется, в том числе в странах Западной Европы. Кампания по вакцинации в Казахстане была одобрена ВОЗ и ЮНИСЕФ.

– Вопрос вакцинации связан с ответственностью перед всем обществом, – отмечает А. Тулисов. – Например, в США и некоторых странах Европы родители непривитого ребенка должны получить письменное согласие других родителей школьников на то, чтобы он посещал учебное заведение вместе с их детьми. Если ваш ребенок не привит, то он представляет собой эпидемиологическую угрозу для других ребят. Отказ от прививки также влияет на стоимость страховки, вырастает стоимость оказания медицинских услуг. У нас отказ не ведет к последствиям. Государство предоставляет вакцину, оно делает благо, а если вы отказываетесь, то должны нести ответственность.



