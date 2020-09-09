Усилить роль маслихатов

Глава государства прямо приз­нал, что мнения маслихатов зачастую игнорируются. И наз­вал сложившуюся ситуацию «политическим анахронизмом», предложив наделить маслихаты функцией сбора подписей и составления петиций по развитию региона или местным проблемам, которые не находят своего решения.

Признаюсь, мне было приятно, что поднятые еще год назад на заседании Совета по взаимодействию с местными представительными органами при Сенате Парламента проблемные вопросы, касающиеся расширения полномочий местных маслихатов и наделения их дополнительными компетенциями с учетом нынешнего социально-экономического положения страны, нашли отклик в Послании Главы государства.

Казахстан завоевал высокий авторитет на мировой арене как государство, проводящее колоссальные реформы в экономической и общественно-политической сферах. Укреплению государственности нашей страны и ее динамичному развитию способствует успешное сотрудничество различных государственных структур. Среди них особое место отводится Парламенту, маслихатам областного, городского и районного значения.

Депутатский корпус в тесном контакте с местными исполнительными органами принимает законы, решения, направленные на развитие отечественной экономики, поддержку предпринимательства, установление социальных гарантий, ну и на дальнейшее укрепление страны и развитие демократии.

Если МИО, образуя единую сис­тему исполнительных органов, подчиненных и подответственных вышестоящему органу в ­иерархическом порядке, являются одной ветвью государственной власти, то мас­лихаты – это другая ее ветвь, представляющая народ и являющаяся самостоятельным в организационно-правовом плане институтом местного государственного управления.

При этом для дальнейшего укрепления страны и развития демократии с учетом нынешних социально-экономических достижений назрел вопрос о расширении полномочий местных маслихатов, о наделении их дополнительными компетенциями.

Глава государства в Послании так и сказал: «Следует также усилить ревизионные комиссии маслихатов». Действительно, в Законе «О местном государственном управлении и само­управлении в Республике Казахстан» прописано, что «маслихат – местный представительный орган, избираемый населением, выражающий волю населения и в соответствии с законодательством Республики Казахстан определяющий меры, необходимые для ее реализации, и контро­лирующий их осуществление». Логично, что следует усилить функции по контролю над исполнением решений, принимае­мых маслихатом. Считаю, что необходимо создать областные ревизионные комиссии при мас­лихате и признать их проверяющим органом, непосредственно подчиненным маслихату. Таким образом, у непосредственного представителя местного населения – депутата – будет возможность контролировать целевое освоение, своевременное и правильное использование средств местного бюджета.

Сейчас ревизионные комиссии в соответствии с действующим законодательством являются самостоятельным проверяющим органом. Маслихат же в соответствии со своей компетенцией лишь назначает сроком на 5 лет и освобождает от должности председателя ревизионной комиссии (по представлению республиканского Счетного комитета) и ее членов (по представлению председателя ревизионной комиссии).

Если функции ревизионной комиссии передадут маслихатам, а ее председателя и членов станут избирать из числа депутатов, то местные законодательные органы получат возможность контролировать решение многих вопросов.

Пришло время для решения еще одного важного социального вопроса, который тоже не остался вне поля зрения Главы государства. В Послании он отметил, что все предстоящие политические реформы должны быть направлены на более активное участие народа в управлении. Согласно действующему законодательству с согласия местных маслихатов назначаются акимы соответствующих регионов. Опросы же показывают, что общественность выступает за выборность сельских акимов. Президент отмечает, что это важный шаг, к которому следует подходить тщательно и последовательно. Касым-Жомарт Токаев напомнил, что уже в следующем году истекает срок полномочий ряда сельских акимов, а значит, надо готовиться к выборной кампании.

Считаю, что такой ход событий, несомненно, будет способствовать повышению доверия к государству в целом и сельским акимам в частности со стороны населения, а заодно и повысит ответственность последних перед жителями сел. Повсеместное проведение выборов сельских акимов расширит возможнос­ти граждан участвовать в процессе принятия решений через развитие саморегулирования и местного самоуправления. И это предложение сегодня является очень актуальным и необходимым.