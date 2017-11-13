Усилить сельское хозяйство в странах Евразии рекомендовал Назарбаев
Анастасия Прилепская
Продовольственного кризиса в ряде регионов не удастся избежать, поэтому Президент РК Нурсултан Назарбаев на заседании Astana club рекомендовал интенсифицировать сельское хозяйство в странах Евразии, и особенно в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"С ростом численности населения на планете неминуем и продовольственный кризис в отдельных регионах мира. Происходят сокращения пахотных земель, уменьшается плодородие почв. По расчетам экспертов, в ближайшие 40 лет необходимо увеличить посевные площади под зерновые как минимум в два раза. При этом необходима интенсификация сельского хозяйства евразийских стран, в том числе и Казахстана, как крупного производителя продовольственных товаров", – сказал Нурсултан Назарбаев.
Помимо этого, он отметил, что глобальные миграционные процессы требуют переосмысления, поскольку за всю историю человечества не наблюдалось столь значительного демографического дисбаланса. Так, если в развитых странах численность населения составляет 1 мрлд человек, то в развивающихся – 6,5 млрд. За последние 25 лет количество международных мигрантов увеличилось вдвое и сегодня превышает 250 млн человек. При этом доля мигрантов среди населения в развитых странах выросла с 5% до 10% по данным Международного валютного фонда, из них порядка 66 млн – беженцы и нелегальные мигранты.
"Люди массово перемещаются, в основном спасаясь от нищеты и войн. Это влечет за собой рост социальной напряженности, преступности и безработицы. Потоки мигрантов с Ближнего Востока и Африки застали врасплох Европу, спровоцировав социально-политические кризисы, национально-популистские и откровенно ксенофобские настроения", – констатировал Президент РК.
Также, по его мнению, без должного внимания мирового сообщества остаются проблемы ограниченности ресурсов для жизнеобеспечения людей, прежде всего – нехватка пресной воды.