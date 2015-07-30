Усилить слабые звенья Свежий выпуск 596 Серик КАРЖАУБАЕВ, заместитель директора Института правосудия Академии государственного управления при Президенте РК

Одна из пяти институциональных реформ, выдвинутых Главой государства, касается обеспечения верховенства закона, гарантирующего права собственности, создающего условия для предпринимательской деятельности, охраны договорных обязательств, что в конечном итоге станет основой для экономического роста. При этом Президент отметил, что «сегодня слабые звенья судебной системы – это отбор судей, неэффективность квалификационных требований к судьям, что зачастую приводит к коррупционным явлениям среди судейского корпуса».

В настоящий момент отбор служителей Фемиды осуществляется на основе Конституционного закона РК от 25 декабря 2000 года «О судебной системе и статусе судей РК». В соответствии с пунктом 1 статьи 29 судьей может быть назначен гражданин Казахстана, имеющий высшее юридическое образование, безупречную репутацию и стаж работы по профессии не менее двух лет, сдавший квалификационный экзамен.

При этом судьей можно стать двумя путями. Первый – на общих основаниях, что предусматривает сдачу экзамена квалификационной комиссии при Высшем судебном совете. При удовлетворительном результате кандидат проходит стажировку в суде. При наличии положительного отзыва его пленарного заседания он имеет право участвовать в конкурсе на замещение вакантной должности судьи.

Второй путь – через специализированную магистратуру Института правосудия Академии государственного управления при Президенте РК. Для выпускников по специальности «6М030100 – Юриспруденция» предус­мотрены определенные льготы, которые заключаются в возможности обучиться по магистерской программе, сдать квалификационный экзамен в стенах академии и пройти стажировку в судах непосредственно во время учебы. После успешной сдачи выпускнику также дается право участвовать в конкурсе на занятие вакантной должности судьи.

Однако нахождение Института правосудия в составе академии не всегда положительно влияет на подготовку будущих судей. И именно поэтому 18-й шаг в рамках пяти институциональных реформ предполагает изменение ситуации в целях усиления взаимосвязи обучения и судебной практики. При этом Институт правосудия будет функционировать при Верховном суде и обеспечивать повышение квалификации действующих судей на регулярной основе.

Конечно, это создает и некоторые проблемы для Верховного суда. Один из наиболее сложных вопросов – отбор абитуриентов для обучения в Институте правосудия по специальности «6М030100 – Юриспруденция».

Ежегодно набор осуществляется на основании Правил приема в академию, который в свою очередь основывается на Типовых правилах приема на обучение в организации образования, реализующие профессиональные учебные программы послевузовского образования, утвержденные постановлением Правительства РК от 19 января 2012 года.

Согласно этим Правилам поступить в Институт правосудия академии может теоретически подготовленный абитуриент, без учета его личностных, профессиональных компетенций, а также опыта работы в суде. Кроме того, не всегда учитывается баланс регионов и центра. Так, количественный анализ обучившихся и обучающихся в Институте правосудия академии показал, что существенно больше среди них тех, кто до поступления работал в Астане, нежели лиц из регионов.

Поэтому необходимо решить две задачи отбора абитуриентов в специализированную магистратуру Института правосудия. Первая из них касается качества, вторая – регионального признака. При этом такой отбор должен осуществляться из числа сотрудников судебной системы с учетом их стажа работы в ней, добросовестности, честности.

Исходя из данного положения, необходимо реформировать систему отбора в специализированную магистратуру Института правосудия. В этих целях требуется наделить Институт статусом юридического лица с непосредственным подчинением Верховному суду РК (в качестве альтернативы – Высшему судебному совету). У директора и профессорско-преподавательского состава этой структуры должен быть статус судьи Верховного суда.

Кроме того, необходимо предусмотреть отбор абитуриентов из регионов по стажу работы более 5 лет в судебной системе (из них не менее 3 лет секретарем судебного заседания) по представлению судов. Верховный суд должен будет ежегодно определять квоту по регионам, на основе которой проводится конкурсный отбор.

Требуется два этапа отбора для обу­чения в Институт правосудия: первый – получение рекомендации пленарного заседания областного суда, второй – собеседование. Первоначально процесс должен проходить как открытое обсуждение на пленарном заседании областного суда кандидатур от региона. Второй – на основании устного собеседования с членами комиссии, состоящей из числа опытных судей Верховного суда и преподавателей Института правосудия.

Также нужно предусмотреть планку обучения и отчисления за неудовлетворительные показатели. Должен быть диплом особого образца о присвоении степени магистра для закончившего Институт правосудия за подписью председателя Верховного суда РК (в случае подчиненности Высшему судебному совету – за подписью председателя ВСС).

На наш взгляд, реализация данных моментов позволит поднять на новый уровень подготовку судей. А именно: выделение Института правосудия из состава академии даст возможность быстро и успешно реализовывать образовательные программы по подготовке кадрового резерва для судебной системы. Подчинение Высшему судебному совету более правильно, так как суд не должен заниматься не свойственными ему функциями, такими как подбор и подготовка кадров. В настоящее время подбором судей занимается Высший судебный совет, и логичнее будет передать эти функции именно ему.

Придание преподавателям статуса судьи Верховного суда РК позволит поднять престиж и значимость учебного заведения. К преподаванию будут допущены как действующие судьи Верховного суда, так и находящиеся в отставке, что наполнит практикой учебный процесс.

Отбор по регионам даст возможность ликвидировать кадровый дисбаланс. Обучившиеся в специализированной магистратуре будут направляться в регионы, в которых они не работали до поступления в Институт правосудия, тем самым будут решены вопросы кадрового дефицита, непотизма, семейственности, клановости и местничества.

Такое требование для поступающих, как стаж работы более 5 лет в судебных органах (из них не менее 3 лет секретарем судебного заседания), станет стимулом для карьерного роста работников судебной системы и решит проблему текучести кадров.

Суды сами будут рекомендовать свои кандидатуры перед пленарным заседанием областного суда, которое должно проходить открыто и гласно, что позволит улучшить качественную составляющую отбора абитуриентов, исключить коррупционную составляющую. Собеседование позволит выя­вить уровень теоретических знаний и практических навыков кандидатов, их способность к обучению.

Учебный процесс должен быть построен по определенной траектории, включающей в себя теоретическое обучение с преобладанием дисциплин, ориентированных на практику. А также производственную практику непосредственно в судах. При этом срок обучения должен быть два года, один из которых – теоретическое обучение, а второй – практика в судах магистрантов в качестве помощников судей. Это позволит подготовить теоретически и практически подкованных судей.



