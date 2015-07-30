Усилить слабые звенья

Одна из пяти институциональных реформ, выдвинутых Главой государства, касается обеспечения верховенства закона, гарантирующего права собственности, создающего условия для предпринимательской деятельности, охраны договорных обязательств, что в конечном итоге станет основой для экономического роста. При этом Президент отметил, что «сегодня слабые звенья судебной системы – это отбор судей, неэффективность квалификационных требований к судьям, что зачастую приводит к коррупционным явлениям среди судейского корпуса».
В настоящий момент отбор служителей Фемиды осуществляется на основе Конституционного закона РК от 25 декабря 2000 года «О судебной системе и статусе судей РК». В соответствии с пунктом 1 статьи 29 судьей может быть назначен гражданин Казахстана, имеющий высшее юридическое образование, безупречную репутацию и стаж работы по профессии не менее двух лет, сдавший квалификационный экзамен.
При этом судьей можно стать двумя путями. Первый – на общих основаниях, что предусматривает сдачу экзамена квалификационной комиссии при Высшем судебном совете. При удовлетворительном результате кандидат проходит стажировку в суде. При наличии положительного отзыва его пленарного заседания он имеет право участвовать в конкурсе на замещение вакантной должности судьи.
Второй путь – через специализированную магистратуру Института правосудия Академии государственного управления при Президенте РК. Для выпускников по специальности «6М030100 – Юриспруденция» предусмотрены определенные льготы, которые заключаются в возможности обучиться по магистерской программе, сдать квалификационный экзамен в стенах академии и пройти стажировку в судах непосредственно во время учебы. После успешной сдачи выпускнику также дается право участвовать в конкурсе на занятие вакантной должности судьи.
Однако нахождение Института правосудия в составе академии не всегда положительно влияет на подготовку будущих судей. И именно поэтому 18-й шаг в рамках пяти институциональных реформ предполагает изменение ситуации в целях усиления взаимосвязи обучения и судебной практики. При этом Институт правосудия будет функционировать при Верховном суде и обеспечивать повышение квалификации действующих судей на регулярной основе.
Конечно, это создает и некоторые проблемы для Верховного суда. Один из наиболее сложных вопросов – отбор абитуриентов для обучения в Институте правосудия по специальности «6М030100 – Юриспруденция».
Ежегодно набор осуществляется на основании Правил приема в академию, который в свою очередь основывается на Типовых правилах приема на обучение в организации образования, реализующие профессиональные учебные программы послевузовского образования, утвержденные постановлением Правительства РК от 19 января 2012 года.
Согласно этим Правилам поступить в Институт правосудия академии может теоретически подготовленный абитуриент, без учета его личностных, профессиональных компетенций, а также опыта работы в суде. Кроме того, не всегда учитывается баланс регионов и центра. Так, количественный анализ обучившихся и обучающихся в Институте правосудия академии показал, что существенно больше среди них тех, кто до поступления работал в Астане, нежели лиц из регионов.
Поэтому необходимо решить две задачи отбора абитуриентов в специализированную магистратуру Института правосудия. Первая из них касается качества, вторая – регионального признака. При этом такой отбор должен осуществляться из числа сотрудников судебной системы с учетом их стажа работы в ней, добросовестности, честности.
Исходя из данного положения, необходимо реформировать систему отбора в специализированную магистратуру Института правосудия. В этих целях требуется наделить Институт статусом юридического лица с непосредственным подчинением Верховному суду РК (в качестве альтернативы – Высшему судебному совету). У директора и профессорско-преподавательского состава этой структуры должен быть статус судьи Верховного суда.
Кроме того, необходимо предусмотреть отбор абитуриентов из регионов по стажу работы более 5 лет в судебной системе (из них не менее 3 лет секретарем судебного заседания) по представлению судов. Верховный суд должен будет ежегодно определять квоту по регионам, на основе которой проводится конкурсный отбор.
Требуется два этапа отбора для обучения в Институт правосудия: первый – получение рекомендации пленарного заседания областного суда, второй – собеседование. Первоначально процесс должен проходить как открытое обсуждение на пленарном заседании областного суда кандидатур от региона. Второй – на основании устного собеседования с членами комиссии, состоящей из числа опытных судей Верховного суда и преподавателей Института правосудия.
Также нужно предусмотреть планку обучения и отчисления за неудовлетворительные показатели. Должен быть диплом особого образца о присвоении степени магистра для закончившего Институт правосудия за подписью председателя Верховного суда РК (в случае подчиненности Высшему судебному совету – за подписью председателя ВСС).
На наш взгляд, реализация данных моментов позволит поднять на новый уровень подготовку судей. А именно: выделение Института правосудия из состава академии даст возможность быстро и успешно реализовывать образовательные программы по подготовке кадрового резерва для судебной системы. Подчинение Высшему судебному совету более правильно, так как суд не должен заниматься не свойственными ему функциями, такими как подбор и подготовка кадров. В настоящее время подбором судей занимается Высший судебный совет, и логичнее будет передать эти функции именно ему.
Придание преподавателям статуса судьи Верховного суда РК позволит поднять престиж и значимость учебного заведения. К преподаванию будут допущены как действующие судьи Верховного суда, так и находящиеся в отставке, что наполнит практикой учебный процесс.
Отбор по регионам даст возможность ликвидировать кадровый дисбаланс. Обучившиеся в специализированной магистратуре будут направляться в регионы, в которых они не работали до поступления в Институт правосудия, тем самым будут решены вопросы кадрового дефицита, непотизма, семейственности, клановости и местничества.
Такое требование для поступающих, как стаж работы более 5 лет в судебных органах (из них не менее 3 лет секретарем судебного заседания), станет стимулом для карьерного роста работников судебной системы и решит проблему текучести кадров.
Суды сами будут рекомендовать свои кандидатуры перед пленарным заседанием областного суда, которое должно проходить открыто и гласно, что позволит улучшить качественную составляющую отбора абитуриентов, исключить коррупционную составляющую. Собеседование позволит выявить уровень теоретических знаний и практических навыков кандидатов, их способность к обучению.
Учебный процесс должен быть построен по определенной траектории, включающей в себя теоретическое обучение с преобладанием дисциплин, ориентированных на практику. А также производственную практику непосредственно в судах. При этом срок обучения должен быть два года, один из которых – теоретическое обучение, а второй – практика в судах магистрантов в качестве помощников судей. Это позволит подготовить теоретически и практически подкованных судей.