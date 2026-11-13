Усилить службу первичной помощи

Здравоохранение,Медицина
Асет Сыздыков
старший корреспондент отдела общества

В Назарбаев Университете проходит Международный конгресс «Эффективность первичной медико-санитарной помощи в здоровье сообщества и цифровом пространстве».

Участники обсуждают развитие ПМСП, кадровое обеспечение, цифровизацию и применение искусственного интеллекта в здравоохранении. Открывая конгресс, министр здравоохранения Акмарал Альназарова отметила, что развитие первичной медико-санитарной помощи тесно связано с Казахстаном. В 1978 году на международной конференции ВОЗ была принята Алма-Атинская декларация. В 2018-м эту работу продолжила Астанинская декларация, которая определила главным ориентиром системы здравоохранения человека, его здоровье, потребности и благополучие.

– Каждое решение в здравоохранении должно служить людям, – подчеркнула министр. – Поэтому мы последовательно работаем над модернизацией системы, улучшением качества медицинской помощи, развиваем инфраструктуру, строим многопрофильные клиники, оснащаем их современным оборудованием.

Ожидаемая продолжительность жизни в Казахстане по итогам 2025 года достигла 75,97 года. За этот период младенческая смертность снизилась более чем в 4,5 раза, материнская – в 6 раз, смертность от туберкулеза – в 10 раз.

Так, за последние три года в сис­теме здравоохранения построено более 813 объектов, 655 из них – первичного звена. Более 200 сел впервые получили собственные медицинские учреждения, оснащенные диагностическим оборудованием и телемедицинскими комплексами. Акмарал Альназарова сообщила, что в системе ПМСП развивается командная модель, определен порядок обслуживания вызовов при неотложных состояниях, созданы кабинеты неотложной помощи. Совершенствуется система оценки деятельности организаций с учетом достигнутых результатов.

Исполняющая обязанности директора Европейского регионального бюро ВОЗ Коринн Капуано отметила, что цифровые технологии должны укреплять доверие между пациентом и медицинским работником.

– Перед нами стоит серьезный вызов: как выстроить первичную медико-санитарную помощь на следующие 50 лет, чтобы каждый человек получал пользу от научно-технического прогресса, а живое общение оставалось основополагающим фактором медицины, – сказала она.

По ее мнению, искусственный интеллект может координировать помощь, вовлекать пациентов и семьи в планирование лечения, высвобождая время медицинских работников. При этом важна совместная работа семейных врачей, медсестер, психологов и социальных работников.

Участники также обсудили нехватку кадров, высокую нагрузку и эмоциональное выгорание медработников. Они отметили необходимость достойной оплаты труда, профессионального развития и поддержки специалистов. Эти условия важны для привлечения молодежи и сохранения опытных сотрудников.

В рамках конгресса участники посетили организации ПМСП Астаны, участвовали в мастер-классах и экспертных дискуссиях. По итогам мероприятия планируется принять резолюцию с предложениями по повышению качества и эффективности первичной помощи.

#Минздрав #Назарбаев университет #конгресс #ПМСП

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