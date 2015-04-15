Статьи Усилить согласованность в борьбе с вызовами Олжас СУЛЕЙМЕН, Ташкент

В заседании приняли также участие представители Китайской Народной Республики, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбеки­стан и Исполнительного комитета РАТС ШОС.



В ходе встречи достигнута договоренность о разработке нормативного правового документа, регламентирующего совместную деятельность по борьбе с экстремизмом. Приняты решения о проведении совместного учения по противодействию использования Интернета в террористических целях и третьей научно-практической конференции по вопросу сотрудничества в сфере противодействия международному терроризму и экстремизму между государствами – членами ШОС и государствами – наблюдателями при ШОС.

Утвержден План мероприятий Группы экспертов компетентных органов государств – членов ШОС по вопросам координации совместного противодействия противоправной деятельности террористических, сепаратистских и экстремистских организаций и группировок, представляющих угрозу безопасности государств – членов организации.



По итогам переговоров были одобрены проекты Доклада Совета РАТС ШОС Совету глав государств – членов ШОС о деятельности РАТС ШОС в 2014 году и программы сотрудничества государств – членов ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на 2016–2018 годы. Обсуждены вопросы противодействия ближневосточным экстремистским группировкам "Исламское государство" и "Партия исламского освобождения" ("Хиз­бут-Тахрир аль-Ислами"). Кроме того, были приняты решения по основным направлениям деятельности РАТС ШОС, а также по вопросам организационного, кадрового и финансового обеспечения деятельности Исполнительного комитета.



