Усилить требования к безопасности

Аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев поручил провести детальный анализ дорожно-транспортных происшествий в регионе и усилить работу по их предотвращению.

На совещании по профилактике ДТП в областном акимате сообщили, что за 8 месяцев текущего года в регионе было зарегистрировано 247 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погиб 91 человек, 304 получили различные телесные повреждения. На автотрассе республиканского значения М-32 Самара – Шымкент зарегистрировано 68 ДТП, большая часть которых произошла на дороге второй технической категории в направлении от города Кызылорды в Актюбинскую область.

– К сожалению, трагедии часто случаются из-за управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, из-за того, что водители остаются на дороге в ночное время, не отдыхают в пути, – отметил Нурлыбек Налибаев. – Выход оставленных без присмотра коров, лошадей на проезжую часть также способствует печальной статистике дорожно-транспортных происшествий. Недавно в Кармакшинском районе области из-за того, что водитель уснул за рулем, произошло ДТП, в котором погибло несколько человек. Вождение автомобиля не терпит безответственности и несобранности. К вопросу всеобщей безопасности на дорогах нельзя относиться равнодушно.

Глава региона, анализируя дорожно-транс­портные происшествия в городах и районах области, строго предупредил подчиненных о необходимости организации выпаса сельхозживотных, патрулировании тех участков, где скот чаще всего выходит на дорогу. О привлечении к ответственности хозяев скота, находящегося на вольном выпасе без присмотра, если животные становятся помехами для движения транспорта по автодорогам.

– Необходимо постоянно проводить разъяс­нительную работу и с водителями, – отметил аким области. – Особенно внимательно следует отнестись к проблемам, возникающим на дорогах второй категории, и чаще выезжать на рейдовые мероприятия.

В итоге перед департаментом полиции поставлена задача усилить механизмы контроля над дорожным движением и его участниками. А транспортную инспекцию предупредили о необходимости более ответственно выполнять контрольные и проверочные работы на автодорогах.