Усилить взаимодействие Свежий выпуск 692 Владимир ОСИПОВ

Основным пунктом повестки дня стало обсуж­дение вопросов многостороннего сотрудничества в сфере противодействия терроризму, сепаратизму и экстремизму. Помимо выступлений глав делегаций, был заслушан доклад руководства Региональной антитеррористичес­кой структуры ШОС о работе, проведенной во втором полугодии 2014-го – первом полугодии 2015 года.

Выступавшие сообщили о мерах, принимаемых компетентными органами своих государств в рамках ШОС и на национальном уровне по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, трансграничной организованной преступностью, киберпреступностью и кибертерроризмом.

Глава казахстанской делегации помощник Президента – секретарь Совета безопасности Республики Казахстан Нурлан Ермекбаев в докладе призвал коллег ускорить согласование проекта Стратегии развития ШОС до 2025 года, обратить особое внимание на более тесное взаимодействие в сфере противодействия религиозному экстремизму и терроризму, борьбы с наркобизнесом, контрпропаганды экстремистских воззрений и идей, особенно в молодежной среде. Глава казахстанской делегации выразил уверенность, что планируемые в Казахстане в июне текущего года международные учения спасательных служб государств – членов ШОС внесут существенный вклад в укрепление системы чрезвычайного реагирования и гражданской защиты.

Особенностью московской встречи секретарей советов безопасности стало приглашение на ее пленарное заседание руководителей аналогичных структур из стран-наблюдателей при ШОС: Афганистана, Индии, Ирана, Монголии, Пакистана. С учетом вовлечения в диалог по проблемам обеспечения региональной безопасности представителей упомянутых стран были высказаны мнения о целесообразности продолжения подобной практики в будущем.

Днем ранее главы делегаций, участвовавших в мероприятии, были приняты Президентом Российской Федерации В. Путиным.

На полях встречи секретарей совбезов проведены двусторонние консультации Н. Ермекбаева с афганскими, кыргызскими, российскими и таджикскими коллегами.



