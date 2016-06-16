​Усиливать противодействие

Юлия МАГЕР

Участники заседания обсудили принимаемые меры по обеспечению прозрачности и эффективности использования средств Национального фонда РК, по противодействию коррупции в системе образования, вопросы формирования рейтинга уровня коррупции в государственных органах. Были заслушаны док­лады Генерального прокурора Жакипа Асанова, председателя Национального банка Данияра Акишева, министра финансов Бахыта Султанова, министра образования и науки Ерлана Сагадиева и министра по делам государственной службы Талгата Донакова.

Открывая заседание, Г. Абдыкаликова отметила, что в Плане нации «100 конкретных шагов» особое внимание уделено образованию. За последние пять лет государственные расходы на эту сферу выросли с 1 трлн тенге в 2011 году до 1 трлн 368 млрд тенге в 2015 году. В то же время принимаемые антикоррупционные меры в этой сфере все еще недостаточны и не оказывают существенного влияния на минимизацию условий для коррупции.

– Так, по результатам финансовых проверок за 2014–2015 годы и первый квартал 2016 года за нарушения бюджетного законодательства и законодательства о государственных закупках к административной ответственности привлечены 1 040 должностных лиц, 386 работников системы образования осуждены за совершение коррупционных преступлений, – сказала Госсекретарь, подчеркнув, что остроту проблеме придает особая чувствительность общества к коррупционным проявлениям в сфере образования.

Г. Абдыкаликова напомнила, что в нынешних сложных мировых экономических условиях по поручению Главы государства приняты беспрецедентные антикризисные меры по финансовой поддержке банковского, индустриального, строительного и других секторов экономики.

Из Национального фонда на реализацию основных экономических и социальных программ государства выделены значительные средства, и требуется обеспечить эффективность и прозрачность их использования. В то же время осуществление отдельных проектов происходит с серьезными нарушениями, что неблагоприятно сказывается на развитии экономики и добросовестной конкуренции. Начиная с 2015 года правоохранительными органами по фактам хищения и нецелевого использования средств Национального фонда зарегистрировано 53 уголовных дела, по которым государству причинен ущерб на сумму 21,8 млрд тенге. В связи c этим в соответствии с установками Главы государства уполномоченным органам и субъектам квазигосударственного сектора поручено обеспечить прозрачность принятия решений в этой сфере, усилить общественный контроль.

Решением комиссии уполномоченным органам поручено разобраться по всем имевшим место фактам нарушений законности и выработать меры для их недопущения в будущем.

По итогам заседания комиссией даны конкретные рекомендации и поручения государственным органам.

