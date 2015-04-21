Общество
Усилят службу в преддверии выборов полицейские Акмолинской области
Личный состав ДВД Акмолинской области в преддверии внеочередных выборов президента Казахстана в период с 22 по 28 апреля будет переведен на усиленный вариант несения службы по охране общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного ДВД.

Как сообщается, с этой целью будет привлечено максимальное количество сотрудников ДВД области. Всего будет задействовано 70% личного состава, предусмотрен резерв из аппарата ДВД в количестве 30 сотрудников и войсковой части 5510 из 100 – военнослужащих.

"В день проведения голосования и во время подсчета голосов будут приняты все меры по обеспечению охраны общественного порядка в помещениях для голосования и на прилегающих территориях избирательных участков", – указывается в распространенной информации .

Кроме этого, по окончании подсчета бюллетеней будет организовано сопровождение бюллетеней, а также делегаций городских и районных участковых избирательных комиссий в областную избирательную комиссию.

"В целях надлежащего обеспечения дорожной безопасности в период сопровождения колонн с избирательными бюллетенями дорожно-технической инспекцией проведено 150 обследований участков дорог области, по результатам которых выдано 149 предписаний дорожным организациям, ответственным за содержание дорог", – добавила пресс-служба.

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