Усилят службу в преддверии выборов полицейские Акмолинской области
Личный состав ДВД Акмолинской области в преддверии внеочередных выборов президента Казахстана в период с 22 по 28 апреля будет переведен на усиленный вариант несения службы по охране общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного ДВД.
Как сообщается, с этой целью будет привлечено максимальное количество сотрудников ДВД области. Всего будет задействовано 70% личного состава, предусмотрен резерв из аппарата ДВД в количестве 30 сотрудников и войсковой части 5510 из 100 – военнослужащих.
"В день проведения голосования и во время подсчета голосов будут приняты все меры по обеспечению охраны общественного порядка в помещениях для голосования и на прилегающих территориях избирательных участков", – указывается в распространенной информации .
Кроме этого, по окончании подсчета бюллетеней будет организовано сопровождение бюллетеней, а также делегаций городских и районных участковых избирательных комиссий в областную избирательную комиссию.
"В целях надлежащего обеспечения дорожной безопасности в период сопровождения колонн с избирательными бюллетенями дорожно-технической инспекцией проведено 150 обследований участков дорог области, по результатам которых выдано 149 предписаний дорожным организациям, ответственным за содержание дорог", – добавила пресс-служба.