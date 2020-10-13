Ускорение годовой инфляции в Казахстане прогнозирует Национальный банк

Национальный банк прогнозирует ускорение годовой инфляции в Казахстане. Об этом сообщил глава финрегулятора Ерболат Досаев в ходе заседания Правительства, передает корреспондент Kazpravda.kz
.
"Уточненный прогноз ВВП на 2020 год соответствует оценкам Национального банка. С учетом фактической динамики и складывающихся внешних факторов мы опубликовали свой прогноз в сентябре, по которому снижение ВВП в 2020 году ожидается на уровне 2,0-2,3%", – сообщил Досаев.
Он отметил, что на основе актуализированных данных по ВВП обновлен прогноз показателей денежно-кредитной политики и платежного баланса.
"Годовая инфляция до конца 2020 года ускорится до 8,0%. Это произойдет на фоне сохранения высокого роста цен на продукты питания и эффекта переноса обменного курса на процессы ценообразования", – добавил глава Нацбанка.