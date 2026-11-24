Государственные служащие должны ежедневно использовать мессенджер Aitu, служебная информация должна направляться только через этот национальный мессенджер, отметил глава Правительства, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На заседании Правительства премьер-министр Олжас Бектенов уделил особое внимание развитию национального мессенджера Aitu, расширению его функциональных возможностей и внедрению платформы в повседневную работу государственных органов. Премьер-министр отметил необходимость активизировать эту работу и обеспечить переход к полноценной цифровой модели.

«Aitu – это не просто мессенджер. Мы должны создавать национальную экосистему, необходимо активнее проводить работу. Особенно государственные служащие должны ежедневно использовать мессенджер Aitu, служебная информация должна направляться только через этот национальный мессенджер», - отметил руководитель Правительства.

Заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев доложил, что в настоящее время на платформе Aitu зарегистрировано около 7 млн пользователей, ежедневно сервисом пользуются порядка 350 тыс. человек. При использовании мессенджера мобильный интернет не тарифицируется.

Кроме того, на платформе интегрирован сервис eGov GPT, а также доступны 55 государственных услуг. До конца текущего года планируется расширить интеграцию до 75–80% услуг, охваченных системой eGov.

По словам Жаслана Мадиева, государственные органы и компания «Самрук-Қазына» уже используют Aitu Workspace в повседневной служебной деятельности.