Ускорить реализацию

На открытии сессии Парламента Глава государства поручил Правительству разработать проект Предпринимательского кодекса. В связи с этим Ахметжан Есимов напомнил, что при акимате активно работает Деловой совет, в состав которого входят представители всех крупнейших предпринимательских ассоциаций. Аким дал задание собрать предложения от бизнес-ассоциаций и направить пакет предложений в Правительство для разработки этого важнейшего для бизнеса документа.

Кроме того, на совещании было поручено взять на особый контроль повышение качества оказываемых услуг в сфере здравоохранения и образования, а также проверить, как используется новое оборудование на социальных объектах.

Президент обозначил и другой важный аспект. И касается он вопросов внешнего кредитования, на которое в нынешних реалиях уповать неразумно. Ахметжан Есимов напомнил, что в городе уже есть положительный опыт выпуска муниципальных облигаций. Аким поручил продолжить подобную практику для реализации крупных городских проектов.

Как известно, Глава государства поручил принять законы, стимулирующие инновации. Аким Алматы дал указание проработать вопрос повышения эффективности работы Парка инновационных технологий. Кроме того, разработки на базе СЭЗ ПИТ должны перейти из теоретической в практическую, прикладную плоскость.

– Наш город располагает мощным научным потенциа­лом, в нем сосредоточены основные научно-исследовательские институты, вузы и промышленные предприя­тия. Поручаю управлению предпринимательства и индустриально-инновационного развития совместно с НИИ, вузами выработать предложения по изменению действующего законодательства в облас­ти инноваций, а именно по созданию дополнительных финансовых стимулов для внедрения новейших разработок в производство, – отметил Ахметжан Есимов.

Помимо этого, аким города поручил проработать вопросы дальнейшего внед­рения энергосберегающих технологий, провести анализ возможности размещения объектов альтернативных и возобновляемых источников энергии на территории Алматы. Особое внимание было заострено на долевом строительстве. Аким поручил проверить сомнительные строительные компании, которые пытаются применить запрещенные схемы привлечения средств граждан для жилищного строительства.

– Задачи, поставленные Главой государства, имеют огромное практическое значение для развития страны на ближайшие годы. Президент не только обозначил потенциальные экономические и социальные угрозы, исходя из состояния мировой экономики, но и показал пути решения этих проблем. Наша с вами задача как государственных служащих – выполнить его поручения, – сказал Ахметжан Есимов.

В заключение совещания аким дал указание искоренить практику выдачи зарплаты «в конвертах» без отчисления пенсионных выплат, а также создать рабочую группу по разработке предложений к законопроекту о молодежной политике.

Владимир ОСИПОВ