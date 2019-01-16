Ускорить сроки применения онлайн контрольно-кассовых машин предлагают в Казахстане

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В Казахстане предлагается перенести сроки повсеместного применения онлайн контрольно-кассовых машин с 2024 на 2020 год. Соответствующие поправки по вопросам развития бизнес-среды и регулирования торговой деятельности одобрил на пленарном заседании Мажилис РК во втором чтении, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
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Как ранее отмечал министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов, законопроект предусматривает порядка 300 поправок в 38 законодательных актов. Первый блок направлен на дальнейшее улучшение позиции Казахстана в международном рейтинге Doing business.
"Второй блок предусматривает совершенствование регулирования электронной и биржевой торговли, внутренней торговли в агропромышленном комплексе, а также гармонизацию национального законодательства в вопросах регулирования внешнеторговой деятельности", – пояснил Тимур Сулейменов.
В частности предлагается предусмотреть возможность заключения договора на поставку электроэнергии на принципах публичной оферты, позволить компаниям пользоваться счетом дистанционно с момента его открытия, что в свою очередь, исключит необходимость в посещении банков.
Кроме того, предлагается регламентировать вопросы разрешения тупиковых ситуаций в товариществах с ограниченной ответственностью и осуществлять корректировку проектно-сметной документации без корректировки технико-экономического обоснования.