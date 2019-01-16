Ускорить сроки применения онлайн контрольно-кассовых машин предлагают в Казахстане

Общество
2541
Лаура Тусупбекова
Фото из открытых источников
В Казахстане предлагается перенести сроки повсеместного применения онлайн контрольно-кассовых машин с 2024 на 2020 год. Соответствующие поправки по вопросам развития бизнес-среды и регулирования торговой деятельности одобрил на пленарном заседании Мажилис РК во втором чтении, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.   

Как ранее отмечал министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов, законопроект предусматривает порядка 300 поправок в 38 законодательных актов. Первый блок направлен на дальнейшее улучшение позиции Казахстана в международном рейтинге Doing business.

"Второй блок предусматривает совершенствование регулирования электронной и биржевой торговли, внутренней торговли в агропромышленном комплексе, а также гармонизацию национального законодательства в вопросах регулирования внешнеторговой деятельности", – пояснил Тимур Сулейменов.

В частности предлагается предусмотреть возможность заключения договора на поставку электроэнергии на принципах публичной оферты, позволить компаниям пользоваться счетом дистанционно с момента его открытия, что в свою очередь, исключит необходимость в посещении банков.

Кроме того, предлагается регламентировать вопросы разрешения тупиковых ситуаций в товариществах с ограниченной ответственностью и осуществлять корректировку проектно-сметной документации без корректировки технико-экономического обоснования.

Популярное

Все
Медицинские работники тоже нуждаются в заботе и внимании
«Погиб при исполнении служебных обязанностей» – за этой сухой официальной фразой стоят героические поступки
Высоко сижу, далеко гляжу
Кокшетауские пенсионеры считают, что их право на льготное лекарственное обеспечение реализуется неудовлетворительно
За минувшие десятилетия мало что изменилось в укладе и оснащенности личных подсобных хозяйств (ЛПХ)
В канун профессионального праздника работников средств массовой информации в Петропавловске по традиции состоялась спартакиада СМИ-2023
История журналистики
Токаев поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт
И дома можно отдыхать
Созидатель, ученый, педагог
Грани мастерства Лейлы Уразбаевой
Токаев поздравил работников средств массовой информации
Замки на горе
Времена не выбирают…
Настоящий подполковник
Ашимбаев поздравил казахстанцев со священным праздником Курбан айт
Рост рискам вопреки
Из журналистов – в спасатели
Летняя история
Быть, а не казаться
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
В стрессовом состоянии из-за изъятия скота, пораженного бруцеллезом, находится сегодня едва ли не все село Ленинское Аккайынского района Северо-Казахстанской области
В Восточно-Казахстанской области на горном перевале с видом на дорожные серпантины появилось… пианино
Осуждены участники ОПГ, незаконно зарегистрировавшей почти 350 тысяч авто в Казахстане
Прививать правильную идеологию будущим полицейским должны правильные люди
Из своей группы выпускников ветфака лишь Мурат Ахметов решил работать по специальности – ветеринаром – и отправился в село
Спасённый пожарными Астаны оленёнок нашёл приют (видео)
Пожар на окраине Астаны – ситуация к этому часу
Умерших прикрепляли к поликлиникам в Астане
Звезда Сагадата Нурмагамбетова
Иностранцы погибли в ДТП в Актюбинской области
В Усть-Каменогорске силовики задержали собравшиеся для разбирательств преступные группировки
Распределить казахстанцев из списка Forbes для финансирования ремонта ТЭЦ предлагает депутат
В Атырау мужчина спустил бойцовую собаку на полицейских
Спецоперация по захвату напавшего на сотрудников ДКНБ мужчины  прошла в Шымкенте
Несколько раз переносился ввод в эксплуатацию автотрассы Атырау – Астрахань, реконструкция которой ведется уже четыре года
Село городского масштаба
«Ген добра» объединяет всех неравнодушных людей
Новый документ на жильё появится  в Казахстане
Токаев в столичном аэропорту тепло попрощался с президентом Германии
Архив Президента РК готовит многотомный сборник, в котором будут опубликованы документы, касающиеся репрессий 1920–1950 годов
Президент выразил соболезнования семье Димаша Кудайбергена
Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в Жезказгане
Роль истории в жизни общества
Эффект разорвавшейся бомбы произвел депутатский запрос Ермурата Бапи
"Отец насиловал своих дочерей" – расследование по заявлению начала полиция в Алматинской области
"Блогер" организовала сеть "элитных эскортниц" в Алматы – видео
В Казахстане объявлен траур из-за трагедии в Абайской области
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
Почти три года назад они уехали из столицы в село, сделав осознанный шаг к свободной и экологичной жизни во благо всем
Задержаны сотрудники управления специализированной службы охраны – ДП Актюбинской области
Тернистый путь к знаниям
Забронировать VIP-госномер на авто стало легче казахстанцам
Найдены тела пропавших лесников в Абайской области
Высокая миссия зергера
Задержанного вице-министра нацэкономики Ильяса Усерова сняли с должности
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
БАКАД запустили в Алматинской области
Казахстанец захлебнулся, спасая тонущую девушку в Таиланде
Свыше 34 млн звонков от мошенников заблокировали в Казахстане за год

Читайте также

Смаилов поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт
Токаев посетил мечеть Хазрет Султан
Ашимбаев поздравил казахстанцев со священным праздником Кур…
Токаев поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]