Ускорить темпы работ

Уже второй год подряд в новом областном центре ведется масштабное строительство инфраструктуры. Сегодня Конаев представляет собой огромную стройплощадку: здесь асфальтируются дороги и дворы, возводятся многоквартирные дома, прово­дится уличное освещение.

Не остается без внимания и побережье Капшагайского водохранилища, где в пятикилометровой зоне коммунального пляжа в скором времени откроются детская игровая площадка, кафетерий, воркаут-зона, бассейн, пирс, велодорожка. Строительно-монтажные работы завершены на 80%.

Между тем на некоторых объек­тах подрядчики допустили нарушение графика строительства. Так, еще осенью прошлого года в городе началась реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения, на что из госбюджета было выделено свыше 480 млн тенге. Подрядная компания ТОО «Шах» построила водопровод протяженностью 17,8 км, однако работы по прокладке канализационных сетей, предусмотренные проектом, были приостановлены. Теперь между городским акиматом и подрядчиком ведутся судебные разбирательства, городской отдел ЖКХ намерен подать иск о признании предприятия недобросовестным поставщиком.

Тем временем горожане стали жаловаться на затянувшийся ремонт крупнейшей дорожной артерии Конаева – улицы Сейфуллина, где ведутся работы по расширению проезжей части до четырех полос. Протяженность магистрали – 5,2 км, стоимость ее капитального ремонта и благо­устройства прилегающих дворов многоквартирного сектора оценивается в 3,4 млрд тенге.

На днях в ходе инспекционного рейда аким города Нурлан Куматаев поручил строителям в кратчайшие сроки провести асфальтирование дороги, установить освещение, проложить тротуары. По плану реконструкция улицы должна была завершиться в октябре, но теперь срок ее ввода в строй передвинут до конца года. Строительной компании рекомендовано организовать рабочий процесс не только в дневную, но и в ночную смену.

Согласно Генплану, в Конаеве ведется строительство еще одной крупной транспортной магистрали протяженностью 10 км, которая соединит два микрорайона. Побывав на участке, представители заказчика и тут подвергли резкой критике подрядчиков за слабые темпы проводимых работ, пригрозив расторгнуть контракт.

Одна из самых острых проблем областного центра – плачевное сос­тояние канализационных насос­ных станций, построенных еще в 1968 году. Степень изношенности оборудования и труб достигла 90%, сооружение признано аварийным.

Ежегодно летом зловоние, источаемое канализационными отстойниками, вызывает бурное недовольство горожан, вынужденных закрывать окна и сидеть в духоте.

Участники инспекционного рейда побывали на очистных сооружениях, где уже началась долгожданная модернизация. Стоимость проекта – 14 млрд тенге, прове­ряющие рекомендовали строителям ускорить темпы работ.

По информации местных властей, в Конаеве завершается строи­тельство многоквартирного ЖК «Sun City» площадью 23 тыс. кв. м. Ряд других жилищных объектов будет сдан в эксплуатацию в начале следующего года.

В связи с интенсивной застройкой города остро встал вопрос о возможном грядущем дефиците теплоэнергии в жилых массивах.

Как сообщили в городском акимате, ГКП «Конаев каласынын жылу желiлерi» обеспечивает теп­лом 275 многоквартирных и 648 индивидуальных частных домов. На предприятии установлено шесть паровых и четыре водогрейных котла. Уже проводится модернизация теплосетей, планируется закупка дополнительных котлов, работающих на газе и мазуте.

К слову, по данным акимата Алматинской области, за нарушение Строительных норм и правил в регионе возбуждено 664 административных дела, судебными органами привлечено к ответственности 167 хозяйствующих субъектов. В ряде случаев приняты решения о приостановлении деятельности компаний-застройщиков, отзыве лицензий.

Продолжаются судебные процессы по объектам жилищных комп­лексов «Orda Town», «Нурия-3», спортивного и торгового центров, возводимых в Карасайском, Талгарском и Енбекшиказахском райо­нах, где были выявлены грубые нарушения законодательства РК.