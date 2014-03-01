Условия для быстрого старта

Напомню, что помимо плановых проверок, которые осуществляют ДСЧ, органы СЭС, экологические службы, существуют и внеплановые. К примеру, в числе реали­зуемых нами проектов есть и те, которые связаны с государственными программами «Питьевая вода» и «Ак булак». Для бизнесменов уже стало нормой, что проверки со стороны прокуратуры и финансовой полиции проходят в довольно жесткой форме, порой с изъятием документов. Но ведь на все выполненные работы у нас имеются акты сдачи и приемки, вся налоговая отчетность.

Считаю: решение о том, что отныне Генеральная прокуратура будет предоставлять Национальной палате предпринимателей доступ к информации о проверках в отношении бизнеса, вполне обоснованно. Это повысит прозрачность работы проверяющих органов. Решение об упрощении процедур в сфере строительства имеет принципиальное значение для нашей компании, которая ставит перед собой цель – построить новые производственные площади. Со мной согласятся все бизнесмены, что получение разрешительных документов на строительство и подключение к инженерным системам отнимает много сил и времени. Убежден, что все меры, озвученные Президентом, окажут существенную помощь и поддержку в развитии предпринимательства.

Александр ЦХАЙ, директор ТОО «Мембранные технологии», доктор технических наук