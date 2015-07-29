Общество
Условия для возникновения лжепредпринимательства назвали в департаменте госдоходов
Талгат Исенов
Департамент государственных доходов столицы назвал основные условия для возникновения лжепредпринимательства, сообщает Kazpravda.kz.

"С каждым годом в Астане количество преступлений по факту лжепредпринимательства растет. Данная тенденция связана с целым рядом условий. Главная из них – это низкая налоговая культура учредителей хозяйствующих субъектов, которые обращаются к услугам лжепредприятий. Заплатив "обнальщикам" определенную сумму, эти учредители фирм надеются, что в дальнейшем им не придется платить налоги. Однако они ошибаются. В итоге они выплачивают не только все положенные сборы, но и штрафы, гонорары адвокатам и прочее", – рассказал на брифинге руководитель одного из управлений Службы экономических расследований городского ДГД Темирлан Шонаев.

По словам спикера, к другим условиям, способствующим увеличению количества подставных фирм, относятся упрощенный порядок регистрации ТОО, отсутствие практики нотариального заверения учредительных и уставных документов, а также нарушающие законы сотрудники банков, с которыми подставные фирмы входят в контакт.

"Согласно действующему законодательству, компания вначале регистрируется в органах юстиции, а лишь затем в налоговых учреждениях. Из-за отсутствия должного взаимодействия в стране между назваными госорганами происходит регистрация и перерегистрация фирм, имеющих долги. Недобросовестные лица пользуются доброй волей государства, которое уменьшает административные барьеры для ведения бизнеса", – посетовал Шонаев.

"Хочу напомнить тем хозяйствующим субъектам, которые сознательно обращаются к услугам лжепредприятий, что они не только ухудшают жизнь себе, но и общественности. Ведь налоги – это пенсии, социальные выплаты, новые школы и больницы", – сказал Темирлан Шонаев.

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