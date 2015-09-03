Условия господдержки бизнеса назвал Миннацэкономики

Экономика
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Жания Уранкаева
Фото с сайта ortcom.kz
В сложившихся экономических условиях программы государственной поддержки сферы малого и среднего бизнеса будут переориентированы на предприятия с конкурентными преимуществами. При этом они должны соблюсти ряд условий. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил вице-министр национальной экономики РК Тимур Жаксылыков, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"К данной категории будут отнесены предприятия, реализующие инновационные и прорывные проекты. При этом такие меры, как целевые гранты, субсидирование кредитов до 750 миллионов тенге останутся доступными для всех предпринимателей. При условии создания последними новых рабочих мест, увеличения производства продукции и налоговых поступлений", – пояснил вице-министр национальной экономики РК.

Для конкурентоспособных предприятий, по словам Жаксылыкова, будут сокращены административные барьеры.

"В частности, будут отменены излишние согласования, сокращены перечни требуемых документов и сроки их рассмотрения. Для обеспечения оказания финансовой поддержки по принципу "одного окна" планируется размещение представителей всех институтов развития в центрах обслуживания предпринимателей, что позволит предоставить комплекс услуг в одном месте", – пояснил спикер.

Также, по словам Тимура Жаксылыкова, в целом за прошедший год доля активно действующих субъектов МСБ увеличилась на 5,5% и составила 1 млн 324 тысячи единиц. Численность занятых увеличилась на 3,7% и достигла 2 млн 770 тысяч человек. Выпуск продукции увеличился на 4% и достиг 14 трлн 605 млрд тенге. 

"1 045 предпринимателей смогли получить гарантии по кредитам на сумму 49,5 миллиарда тенге. Общий размер гарантий составил 21,7 миллиарда тенге. Были охвачены программой "Дорожная карта бизнес- 2020" все регионы Казахстана. Среди регионов наибольшее количество договоров субсидирования подписано в Павлодарской области – 560 проектов. В ВКО 477, столько же в Алматы", – сообщил он.

Сохранено и создано 252 тыс. рабочих мест. Объем выплаченных налогов в три раза превышает объем выплаченных субсидий, что свидетельствует о высоком кооэфиценте возвратности средств в госбюджет. На сегодняшний день открыты 18 центров обслуживания предпринимателей и функционируют 188 центров поддержки предпринимательства во всех районных центрах и моногородах. 

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