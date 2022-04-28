Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Транспорт
Условия льготного автокредитования озвучили в МИИР
Диасов Ораз
корреспондент

Заместитель председателя Комитета индустриального развития МИИР РК Олжар Сапарбеков озвучил основные условия программы льготного автокредитования, передает корреспондент Kazpravda.kz.  

«Основными условиями программы являются сумма финансирования на одну единицу легкового автомобиля, которая составляет не более 10 млн тенге, финансирование на одного заемщика предоставляется не более 1 раза в течение двух лет, срок финансирования не более 7 лет, первоначальный взнос от 0% и стоимость транспортного средства при этом не должна превышать 15 млн тенге», - сказал Олжар Сапарбеков на брифинге в СЦК.

Как он отметил, в данной программе могут участвовать и те, кто ранее подавал заявку на предыдущую программу.

В этом году, сообщил Сапарбеков, в Казахстане планируется произвести около 109 тыс. легковых автомобилей.

Напомним, что Правительство РК приняло постановление от 15 апреля текущего года, которое предусматривает финансирование новой программы автокредитования в размере 100 млрд тенге и лизингового финансирования на обновление автобусного парка в размере 30 млрд тенге за счет средств оператора АО «Жасыл Даму».

В настоящее время, по его словам, проводятся процедуры, связанные с передачей необходимых средств от АО «Жасыл Даму» для реализации программы.

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