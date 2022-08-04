Фото: Kazpravda.kz
Здравоохранение , Образование
Условия обучения в школах в случае роста КВИ озвучили в Минздраве
Диасов Ораз
корреспондент

Министр здравоохранения РК Ажар Гиният рассказала на брифинге в СЦК, в каком случае школьники могут начать новый учебный год в дистанционном формате, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Ажар Гиният сообщила, что с начала года КВИ перенесли более 6 тысяч детей, и на сегодня болеют 423 ребенка. Из них у 21% заболевание протекает в легкой форме, у 77% - средней тяжести, и у 0,7% - в тяжелой форме, то есть, на сегодня 3 ребенка находятся в реанимации.

В целом, по ее данным, в 30-40% случаев КВИ болеют дети.

«У детей, из-за особенностей организма, не только КВИ, но и другие инфекции протекают тяжело, быстро распространяются, и у детей наблюдаются тяжелые осложнения в виде сепсиса, шока, поэтому мы уделяем большое внимание здоровью детей. Ограничительные меры в будущем будут зависеть от уровня распространения заболеваемости КВИ среди детей, от тяжести течения, от последствий для здоровья детей. От того, какая эпидситуация будет в начале учебного года, будет зависеть, какие меры будут приниматься. Специалисты говорят, что если в сентябре будет наблюдаться такой же рост заболеваемости КВИ, тогда будет запрещаться проведение детских коллективных мероприятий. Как начнется учебный год, в зависимости от эпидситуации и нахождения регионов в какой зоне, будут приниматься соответствующие решения», - сказала Ажар Гиният.

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