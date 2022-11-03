Условия перевода школьников на "дистанционку" озвучили в Минздраве

В Казахстане начался эпидсезон гриппа и ОРВИ. Руководитель управления эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Роза Кожапова на брифинге в СЦК рассказала, в каком случае школьников могут перевести на дистанционное обучение, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Руководитель управления эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями КСЭК Роза Кожапова сообщила, что главным опытом пандемии стало то, что во всех организациях образования страны предусмотрена возможность обучения в онлайн-режиме.

«Согласно требованиям главного госсанврача в случае заболевания от 20 до 30% детей ОРВИ в одном классе в один инкубационный период, будет рекомендовано отменить кабинетную систему обучения. Если в классе в один инкубационный период заболеет 30% и более детей, в таком случае обучение будет переводиться на онлайн-формат», – заявила спикер.