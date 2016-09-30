​Условия проведения торгов обновляются

О ходе второй волны приватизации речь шла на пресс-конференции в Службе цент­ральных коммуникаций.

Как сообщил председатель Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Эдуард Утепов, в целом приватизации подлежат 622 объекта. Из них сегодня на продажу выставлено 509 объектов, в том числе 314 продано. Из реализованных: 19 объектов респуб­ликанской собственности, 157 – коммунальной собственности, 81 – СПК и 57 объек­тов холдингов.

В результате торгов выручено 86,6 млрд тенге. При этом средства от продажи распределились следующим образом: в республиканский бюджет поступило 7 млрд тенге, в областные бюджеты – 5,1 млрд, холдинги – 68,1 млрд и СПК – 6,4 млрд тенге.

Что касается географии продаж, то ни один регион не остался безучастным к этому процессу. Самую большую активность проявили покупатели из Алматинской и Костанайской областей. Больше всего коммунальных объектов продано в Жамбылской и Актюбинской областях. В структуре переведенных в конкурентную среду объектов наибольшую долю составляют предприятия по перевозке пассажиров и грузов, организации общест­венного питания, языковой подготовке и центры здорового образа жизни. По 44 объектам, в основном коммунальной собственности, отмечается небольшое отставание, в настоящее время они не выставлены на продажу, но до конца года будут предложены к реализации.

Э. Утепов проинформировал, что в целях упрощения и ускорения процедуры приватизации внесены изменения в законодательство и правила продажи, принятые в прошлом году и в начале текущего года. Так, пересмотрены подходы к проведению тендеров по продаже объектов государственной собственности – коммунальных и республиканских. Единственным условием тендера остается сохранение профиля деятельности. Приняты ограничения по количеству торгов: они не должны превышать трех раз, после чего объект подлежит реорганизации и ликвидации.

Регламентирован порядок определения стартовых цен объектов на первых и последующих торгах, что позволит продать объекты в срок не более двух месяцев. Ускорению процесса приватизации будет способствовать и сокращение сроков публикации в средствах массовой информации – в течение 15 дней вместо 30.

– Эти изменения придадут мобильность продавцам, в целом ускорят процесс приватизации, – убежден глава комитета.

В связи с поступавшими нареканиями в отношении прямых продаж долей в ТОО 7 мая текущего года были внесены изменения в Гражданский кодекс и Закон РК «О товариществах с ограниченной ответственностью». Теперь преимущественное право покупки отчуждае­мых долей в ТОО не распространяется на объекты второй волны приватизации. Доработаны условия их продажи на электронной торговой площадке.

Законом также определено, что продажи должны проводиться в электронном формате на веб-портале реестра госиму­щества. Портал обеспечивает прозрачность торгов и доступ бизнеса к информации по принципу «одного окна».

По словам председателя Комитета госимущества и приватизации, Правительство приняло новый Комплексный план приватизации на 2016–2020 годы,

согласно которому сформирован перечень из 783 организаций, подлежащих продаже и передаче в конкурентную среду. Отличительная особенность документа в том, что в перечень включены крупные объекты, базовая стоимость которых составляет более 5 млрд тенге. Это 65 топовых предприя­тий общей балансовой стоимос­тью более 1,5 трлн тенге.

– Для открытой конкурентной продажи топовых компаний и определения их справедливой рыночной стоимости будут привлечены международные консультанты, которые будут проводить оценку и сопровождать сделки по приватизации, – уточнил спикер. – Реа­лизация отдельных крупных компаний будет осуществляться стратегическим инвестором или путем вывода на фондовую биржу. Привлеченные независимые консультанты будут работать со следующего года, в бюджете для этого заложены средства. Уже сейчас отмечается большой интерес со стороны как инвесторов, так и компаний, предлагающих свои услуги по оценке и проведению сделок, к примеру аудиторских компаний «большой четверки», крупнейших инвестиционных банков. Продажа топовых объектов, безусловно, будет сопровождаться дополнительными социальными обязательствами для новых собственников, а также обязательствами по повышению объемов производства, внедрению новых технологий и современного менеджмента на предприятиях.

Статистику по работе электронной торговой площадки на брифинге привел председатель правления АО «Информационно-учетный центр» Жанасыл Оспанов. Он пояснил, что на электронной торговой площадке сейчас продаются не только объекты второй волны приватизации, но и объекты национальных компаний, холдингов, конфискованное имущество, а также проводятся тендеры по передаче имущества в аренду и доверительное управление.

– По итогам 2015 года портал посетили 1 млн 712 тыс. пользователей, а за 9 месяцев текущего года этот показатель уже превышен и составляет 1 млн 787 тыс. человек, что свидетельствует о его востребованности, – резюмировал руководитель центра.