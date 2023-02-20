Условия работы казахстанских педагогов оценит ОЭСР

42 казахстанские школы примут участие в апробации масштабного международного исследования TALIS-2024, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

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Исследование оценит условия работы педагогов и образовательную среду в школах.

Как рассказали в Комитете по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения РК, апробация международного исследования преподавания и обучения TALIS-2024 пройдет в феврале-марте текущего года.

В нем примут участие более 800 учителей и директоры 42 школ из трех городов республиканского значения и пяти макрорегионов Казахстана.

«Это единственное масштабное международное исследование, направленное на улучшение учебной среды и условий работы учителей. Полученные данные в дальнейшем используются при разработке учебных программ подготовки педагогов и повышения квалификации, разработки мер по стимулированию педагогов», – отметила руководитель управления Комитета по обеспечению качества в сфере образования Динара Абылканова.

Исследование проводится Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) путем опросов учителей и директоров школ каждые 6 лет. Такой анализ позволяет выявить сильные и слабые стороны педагогического корпуса и получить независимую оценку условий работы педагогов и образовательной среды в школах.

«Впервые казахстанские школы приняли участие в исследовании TALIS в 2018 году.

Более 6,5 тысячи учителей и 331 директор школы выразили свое мнение на международном уровне. Получены достоверные научно обоснованные и международно-сопоставимые данные казахстанских педагогов. Они учитывались при разработке Закона «О статусе педагога», а также были отражены в Государственной программе развития образования и науки на 2020-2025 годы», – рассказали в Минпросвещения.