Условия работы МФЦА не имеют аналогов на постсоветском пространстве – Президент РК
Юлия Магер
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая на церемонии официального открытия Международного финансового центра "Астана", подчеркнул, что модель МФЦА воплотила в себе лучшую практику деятельности подобных структур в мире, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Центр будет работать как с резидентами, так и с нерезидентами Казахстана. Участники МФЦА будут иметь доступ к капиталам не только Казахстана, но и всего региона в целом. Для привлечения международных участников созданы беспрецедентные условия, не имеющие аналогов на постсоветском пространстве. Правовой статус МФЦА закреплен Конституционным законом, а официальным языком является английский. Участникам МФЦА предоставлены налоговые льготы до 50 лет, упрощенные валютный, визовый и трудовой режимы. Это единственный центр в регионе, работа которого основана на английском праве. Независимый суд, международный арбитражный центр гарантируют справедливость и защиту прав сторон", – подчеркнул Елбасы.
Глава государства также рассказал о составе суда, арбитражного центра и комитета по регулированию финансовых услуг, созданных при МФЦА.
"Судьями Международного финансового центра "Астана" мною назначены 9 авторитетных судей из Англии и Уэльса. Их возглавляет господин лорд Вульф, бывший верховный судья Англии. В арбитражный центр также приглашены 23 международных арбитра. Его председателем стала Барбара Доманн – экс-судья и королевский барристер Катара. При МФЦА создан комитет по регулированию финансовых услуг. Его возглавляет бывший комиссар комиссии по ценным бумагам и биржам США леди Барбара Джадж", – сказал Нурсултан Назарбаев.
Президент также подчеркнул, что в работе МФЦА будут соблюдены принципы корпоративного управления и защищены интересы всех инвесторов.
"Все это создает необходимую атмосферу доверия и сотрудничества", – подчеркнул Глава государства.