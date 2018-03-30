Условия содержания для временно задержанных улучшат в Казахстане
Инга Селезнева
Вице-министр внутренних дел РК Рашид Жакупов рассказал, что в ближайшем будущем будут улучшены условия содержания временно задержанных граждан. Об этом он сообщил в ходе общественных слушаний в МВД РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Как вы знаете, на сегодняшний день существуют комнаты временного задержания (в дежурных частях – прим. автора), где лица содержатся до 3-х часов. Поправками, внесенными по инициативе Министерства внутренних дел, мы придаем этим комнатам статус специальных помещений, в которых будут предусмотрены те же требования по постельным принадлежностям и другим санитарным условиям, которые предусмотрены для изоляторов временного содержания", – сообщил Жакупов.
По его словам, после принятия закона будут приняты меры по переоборудованию этих помещений.