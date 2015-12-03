Условия сокращения добычи нефти назвала Саудовская Аравия

В мире
Саудовская Аравия, неформальный лидер Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК), выразила готовность поддержать сокращение объемов добычи нефти, если аналогичное обязательство возьмут на себя как члены картеля, такие как Ирак и Иран, так и не входящие в ОПЕК страны – Казахстан, Россия, Мексика и Оман, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК.

"Чтобы сократить добычу, необходимо участие стран, не входящих в организацию, а также Ирака, – сказал Financial Times (FT) один из делегатов ОПЕК. – Ситуация с добычей в Иране также должна быть ясна". Багдад, например, может получить предложение воздержаться от увеличения нынешнего уровня добычи в 4 млн барр./сутки.

По данным Energy Intelligence, Саудовская Аравия предложит сократить добычу в следующем году на 1 млн барр./сутки, что соответствует немногим более 1% от совокупного объема мировой нефтедобычи. На ОПЕК приходится около 40% мировой нефтедобычи.

При этом официальная квота, составляющая 30 млн барр./сутки, превышается членами организации уже 18-й месяц подряд, следует из данных Bloomberg. Так, в ноябре добыча картеля, по информации агентства, составила 32,12 млн барр./сутки.

Как отмечается, если консенсус будет достигнут, решение вступит в силу не на очередном заседании организации, которое пройдет в Вене 4 декабря, а в будущем году, сказал источник Energy Intelligence. Пока же картель продолжит добывать нефть на прежнем уровне, чтобы выдавить с рынка конкурентов, прогнозируют 30 аналитиков, опрошенных Bloomberg. Пока же цены на нефть растут на заявлениях саудовцев. По данным на сегодня, 3 декабря, Brent дорожает на 1,86%, WTI – на 1,48%. За год бенчмарк потерял 40%, опустившись к уровням финансового кризиса 2008 года.

Саудовская Аравия – одна из стран картеля, которая остро зависит от высоких цен на нефть для балансировки бюджета. Для королевства, доля которого в общей структуре добычи ОПЕК составляет 32%, этот показатель составляет $106 за баррель. Сейчас же нефтяные бенчмарки WTI и Brent находятся на уровне $40,53 и $43,28 за баррель соответственно. С учетом прогноза стоимости Brent на 2016 год на уровне $57,5 за баррель сбалансировать свой бюджет сможет лишь один член организации – Катар.

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