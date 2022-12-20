Условия возврата ТЭЦ государству озвучили в Правительстве Казахстана

Правительство , Энергетика
Диасов Ораз
корреспондент

Заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр рассказал, когда может быть принято решение о передаче в государственную собственность некоторых теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) страны, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

«На ТЭЦ Экибастуза сейчас проводится ревизия, для того чтобы определить, сколько было задекларировано инвестиций в капитальный ремонт сетей для их функционирования. Была проведена опрессовка по всем теплосетям – по крайней мере, документально всё это было проведено, есть соответствующие подписи ответственных должностных лиц.

Тем не менее случилась крупнейшая авария на тепловых сетях за всю историю Экибастуза. Причины ее также расследуют Комитет атомного и энергетического надзора и контроля и правоохранительные органы», – сказал Роман Скляр на брифинге в Правительстве.

Он отметил, что собственники Экибастузской ТЭЦ предложили вернуть ее государству за 1 тенге. Но перед принятием соответствующего решения, по его словам, необходимо понять, в каком состоянии они хотят ее вернуть в госсобственность.

«Нужно понять, все ли средства, которые они показывали, декларировали на бумаге, были потрачены именно на ТЭЦ, а не куда-то выведены. Поэтому необходим тщательный аудит, который пройдет в первом квартале 2023 года. Потом будет принято решение по возврату», – добавил заместитель премьер-министра.

Вторая проблемная ТЭЦ, продолжил вице-премьер, в городе Риддере.

«В начале ноября она полностью остановилась. Если в Экибастузе авария произошла на тепловых сетях, а не на ТЭЦ (станция работала и работает сейчас в достаточно нормальном режиме, крупная авария произошла на сетях), то в Риддере, наоборот, полностью остановилась ТЭЦ, вообще не была проведена подготовка к отопительному периоду, не были проведены задекларированные ремонты. Поэтому такие объекты сейчас проходят тщательную ревизию», – резюмировал Скляр.

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