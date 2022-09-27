Фото: Kazpravda.kz
Общество
Условия выдачи прибывших в Казахстан россиян озвучили в МВД
Диасов Ораз
корреспондент

Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов прокомментировал вопрос выдачи российским властям мужчин, которые покинули страну после 21 сентября, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Я говорю не о мобилизации, а об уголовных правонарушениях, которые зарегистрированы, санкционированы, и их участники объявлены в международный розыск. Если будут искать военкоматы, то это не является правовым основанием для их выдачи», - сказал Марат Ахметжанов.

Он отметил, что есть порядок по оказанию правовой помощи, по обмену осужденными и по экстрадиции преступников.

«Самый главный принцип в этом вопросе - и у нас, и в России - деяние должно быть уголовно наказуемым. В случае объявления лиц в международный розыск по уголовным правонарушениям, Казахстан будет устанавливать и экстрадировать их в Российскую Федерацию», - пояснил глава МВД.

Также он уточнил, в каком случае казахстанские власти могут рассмотреть возможность выдачи мужчин российским властям.

«Если возбуждено уголовное дело за уклон от мобилизации, дезертирство, человек объявлен в международный розыск, и это деяние у нас в Казахстане тоже считается преступлением, то мы обязаны выдать его запрашиваемой стороне, если нарушителю не дадут статус беженца, и еще по ряду исключений, ограничивающих выдачу лица», - резюмировал Марат Ахметжанов.

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