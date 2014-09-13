Общество
Условное землетрясение произошло в Усть-Каменогорске
Светлана АБЕНОВА, Восточно-Казахстанская область
Ранним утром в городе раздались тревожные звуки сирен, оповестившие жителей об "угрозе" подземных толч­ков. Подобные учения в Восточном Казахстане проводились впервые, и в них были задействованы все местные исполнительные органы, аварийно-спасательные службы и формирования гражданской обороны.

Участники РКШУ по плану реагирования на землетрясение развернули полевой оперативный штаб и мобильный узел связи. В течение суток был обустроен лагерь для условных беженцев, где расположились медпункт, столовая и даже баня.

О готовности сил и средств, наработанных маршрутах и дальнейших действиях члены оперативного штаба докладывали на рабочем совещании заместителю министра внутренних дел Владимиру Божко. Руководитель РКШУ "Жер-2014" отметил, что важную роль в проведении таких учений играет строгая последовательность воспроизведения действий всех ведомств и служб.

Второй этап учений завершился практическими занятиями, которые состоялись вчера.

Профессиональные навыки продемонстрировали работники оперативно-спасательных отрядов КЧС МВД РК. Руководитель учений Владимир Божко в ходе их проведения посетил оперативные штабы прибывших из 9 областей и городов Астаны, Алматы подразделений, ознакомился с работой подвижных пунктов управления и осмотрел палаточный лагерь для "пострадавших".

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