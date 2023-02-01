Услуга издалека

Известие вызвало бурную реакцию, особенно негодуют мамочки детей с инвалидностью.

– В городском отделе занятос­ти нам пока ничего конкретного сказать не могут, – делится жительница Кокшетау Тамара Галькина.

По словам горожанки, которая растит сына с особыми потребностями, четыре года они пользовались услугами инватакси ОО «Центр реабилитации инвалидов «Шанс». И ведь нарадоваться не могли: ребятишки привыкли к водителям, да и те детей уже знают по именам. В общественном объе­динении даже разработали очень удобное онлайн-приложение, по которому заказать такси на нужное время можно не выходя из дома.

А в этом году услуги, согласно правилам, перейдут в управление неизвестной компании из другого региона страны, не имеющей, по сведениям кокшетауских пользователей, ни опыта работы в сфере перевозок, ни даже специализированного транспорта.

– Честно говоря, происходящее у многих родителей особенных детей не укладывается в голове. Конечно, мне могут возразить, что все, дескать, делается по закону. Наверное, крамольную вещь скажу, но впечатление складывается, что закон на нас не работает. Мы уже месяц в ожидании результатов конкурса и поэтому не можем возить сына на сеансы реабилитации. На городском такси, понятно, не наездишься, а автобусы у нас не приспособлены для колясочников! Сколько еще времени пройдет, пока новые люди обоснуются в нашем городе, наладят работу и так далее, – эмоционально говорит собеседница.

По словам председателя ОО «Центр реабилитации инвалидов «Шанс» Василия Шиманского, к сожалению, на площадку госсоц­заказа заходят компании, которые нацелены лишь заработать.

– Но «социалка» – не та сфера, где нужно зарабатывать. Компания выиграла конкурс, снизив цену до такой степени, что теперь им самим же сложно будет оказывать услуги. Судя по ценовым показателям, денег у них и на год вряд ли хватит, – говорит Василий Леонидович. – А география проживания получателей услуг в Кокшетау обширная. По собственному опыту знаю: чтобы обеспечить всех горожан, а число пользователей растет, необходимо иметь несколько оборудованных подъемниками пяти-шестиместных автомобилей. Насколько мне известно, ни базы, ни специального транспорта у таразцев нет. Кстати, они предложили нам подписать договор субподряда, но это, считаю, не выход ни для них, ни для нас. На мой взгляд, этот вид подряда необходимо вообще исключить из законодательства.

К слову, из-за складывающейся ситуации девять работников общественного объединения, среди которых люди с инвалидностью, остались без работы. Как отметил Василий Шиманский, они готовят обращение в профильное министерство, поскольку подобные проблемы регулярно возникают по всей стране.

Прокомментировал ситуацию и руководитель отдела занятости и социальных программ Кокшетау Кали Ахметов. По его словам, закупки прошли в соответствии с правилами. Победителем конкурса оказался представитель города Тараза Жамбылской области.

– Ведем с будущим поставщиком услуг переговоры, перед ним поставлены конкретные задачи. Конечно, нам бы очень хотелось, чтобы свою часть работы выигравшая тендер компания выполняла четко и безукоризненно. Ведь в противном случае судебные тяжбы лишь усугубят ситуацию: без необходимых услуг инватакси останутся кокшетаусцы, – отмечает он.

Кали Ахметов добавил, что согласно заверениям представителя компании из Тараза, с которым ведутся ежедневные телефонные переговоры, все необходимое для работы у них имеется. В течение нескольких дней (а по закону у них осталось на все про все полторы недели) таразцы должны предоставить полную информацию, затем либо перегнать в Кокшетау автомобили и приступить к работе, либо нанять на месте субпод­рядчиков.

Будут ли оказываться в этом году взрослым и маленьким кокшетаусцам с особыми потребностями полноценные услуги инватакси, к которым они привыкли, скоро покажет время.