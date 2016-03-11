​Услуги на колесах

Накануне его встречали жители села Акшукур Тупкараганского района. Сельчанам привезли художественную выставку «Маңғыстау киелі орындары» и передвижную библиотеку с подключенным Интернетом. А актеры музыкально-драматического театра им. Н. Жантурина организовали показ спектакля народного писателя РК Абиша Кекилбаева «Абылай хан». Раньше же всех заработал передвижной медицинский комплекс. Жители Акшукура тут же потянулись на осмотр к врачам. Руководитель передвижного медкомплекса Мустафа Нурманов говорит, что здесь можно пройти обследование у 14 разных специалистов. С утра уже больше сотни человек посетили врачей. Руководители госорганов проконсультировали сельчан по вопросам социального обеспечения и занятости населения, предпринимательства, профтехобразования и продвижения программы «Серпін». Активисты молодежных организаций и члены этнокультурных объединений, также приехавшие в автопоезде, встретились с сельской молодежью.
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Ольга ЗОЛОТЫХ, Мангистауская область
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