​Услуги на колесах

Накануне его встречали жители села Акшукур Тупкараганского района. Сельчанам привезли художественную выставку «Маңғыстау киелі орындары» и передвижную библиотеку с подключенным Интернетом. А актеры музыкально-драматического театра им. Н. Жантурина организовали показ спектакля народного писателя РК Абиша Кекилбаева «Абылай хан». Раньше же всех заработал передвижной медицинский комплекс. Жители Акшукура тут же потянулись на осмотр к врачам. Руководитель передвижного медкомплекса Мустафа Нурманов говорит, что здесь можно пройти обследование у 14 разных специалистов. С утра уже больше сотни человек посетили врачей. Руководители госорганов проконсультировали сельчан по воп­росам социального обеспечения и занятости населения, предпринимательства, проф­техобразования и продвижения программы «Серпін». Активисты молодежных организаций и члены этнокультурных объединений, также приехавшие в автопоезде, встретились с сельской молодежью.