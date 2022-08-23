Услуги нет, но вы ждите

Обещанного три года ждут, говорят в народе. А клиент, может, не хочет ждать так долго, только вот доказать свою правоту с первого раза не всегда получается...

Гражданин М. (имя мы не будем указывать по понятным причинам) решил всерьез заняться спортом. А именно боксом. Оценив спектр предложений, мужчина остановил свой выбор на достаточно известном столичном фитнес-клубе.

Позвонил туда, чтобы убедиться: правда ли, что есть такая услуга – индивидуальные тренировки? Правда, ответили клиенту, все у нас есть для занятий боксом. После чего любитель поколотить грушу приобрел годовой абонемент стоимостью 155 тыс. тенге. От отдела продаж спортивного заведения услышал: поздравляем, ждите – совсем скоро Вам позвонят и пригласят на тренировки.

Не дождавшись приглашения, мужчина позвонил в клуб сам: так когда же? Отправили к тренеру, который опять же по телефону сообщил, что он, мол, составляет списки, как только закончит с этими бумажными формальностями – так сразу. И опять тишина…

Настойчивый гражданин М. несколько дней спустя, не дозвонившись до тренера, отправился в клуб лично. И был «обрадован»: оказывается, нет у них никакого тренера по боксу... История умалчивает, как клиенту объяс­нили, с кем же он тогда до этого беседовал, но продолжением стало очередное уверение, что тренера вот-вот наймут, а пока опять – ждите.

Прождав еще неделю, мужчина позвонил в клуб, где ему дали номер нового тренера. Тот приз­нался, что принят он на работу только что и в клубе еще ни разу не был. Судя по всему, его первый визит туда стал последним: выяс­нилось, что в клубе нет отдельной зоны для занятий боксом. Это тренера совершенно не устроило, и он отказался продолжать трудовые отношения.

Гражданин М., жаждавший заняться боксом, опять остался ни с чем. Разве что с лопнувшим терпением. Поняв, что ждать тренера можно до второго пришествия, мужчина написал заявление на имя директора фитнес-центра с просьбой вернуть деньги. Но ему отказали!

Тогда было написано еще одно обращение по тому же адресу с вариантами решения создавшейся проблемы. Но и его услугодатель (так ничего и не давший!) оставил без удовлетворения.

Оставалось одно – привлекать уполномоченные ресурсы. В данном случае – столичный депар­тамент по защите прав потребителей. М. написал заявление и туда. И оно подействовало.

– В департамент по защите прав потребителей города Нур-Султана поступило обращение от потребителя в отношении фитнес-центра касательно возврата денежных средств за абонемент. Услугодатель ввел потребителя в заблуждение, предоставив недостоверную информацию. После обращения клиента к нам фитнес-клубу был направлен зап­рос в рамках законодательства о защите прав потребителей. Реакция последовала быстро: клуб согласился вернуть заплаченную за абонемент денежную сумму, – прокомментировал ситуацию Мерей Кайратов, главный специалист департамента, выигравший это дело.

Деньги действительно вернули сразу. Тянули якобы по вине самого клиента: им после приобретения абонемента не был подписан соответствующий договор, а раз нет документа, то исполнить по нему обязательство проблематично. То есть отсутствие бумаги фитнес-клуб смущало, а обещанного и оплаченного тренера – нет?

В департаменте между тем напоминают: права потребителей гарантированы Законом РК «О защите прав потребителей». Есть вопросы или спорные ситуа­ции – оставляйте обращение в департаменте посредством сервиса E-otinish или E-tutynushy. Либо непосредственно в самом учреж­дении по адресу: г. Нур-Султан, ул. А. Петрова, 5. Тел.: +7 (7172) 64-27-52, 64-27-53.