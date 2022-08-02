Фото: Минобороны РК
Цифровизация
Услугу отсрочки и освобождения от призыва будут оказывать проактивно в Казахстане

В Министерстве обороны Казахстана 93% государственных услуг переведены в электронный формат. Об этом на площадке Службы центральных коммуникаций заявил заместитель министра обороны Дархан Ахмедиев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства страны.

В настоящее время оборонное ведомство разрабатывает стратегию цифровой трансформации. Новые технологии охватят не только сферу государственных услуг, но и систему военного управления и межведомственной координации.

Заместитель министра обороны Дархан Ахмедиев назвал пять приоритетов в области цифровизации: «IT-инфраструктура и технологии», «Процессы и данные», «Люди и навыки», «Инновации» и «Кибербезопасность».

В ходе брифинга спикер акцентировал внимание на возможностях, которые даст гражданам реинжениринг информационных систем и переход на облачные технологии. Интеграция данных позволит исключить необходимость обращения граждан в государственные органы за различными справками.

Это коснется и студентов, которые смогут получить услугу отсрочки и освобождения от призыва в проактивном режиме. При наличии инвалидности граждане автоматически будут освобождены от службы в армии. Отпадет также необходимость постановки и снятия с воинского учета военнообязанных и призывников в случае миграции.

Посредством сервиса «электронного правительства» будет оформляться и приписное удостоверение. Переход на проактивное оказание государственных услуг приведет к значительной экономии ресурсов и минимизирует коррупционные риски.

Как сообщил Дархан Ахмедиев, в органах военного управления появятся «цифровые офицеры». Они будут отобраны по конкурсу и станут проводниками и инициаторами единой политики цифрового развития ведомства.

Он также рассказал об амбициозном проекте, который будет реализован на авиационной базе города Талдыкоргана. Там недавно побывали топ-менеджеры 30 отечественных IT-компаний. После изучения возможностей автоматизации процессов деятельности и коммуникаций лидеры цифровой индустрии предложили к внедрению решения по 14 направлениям.

В целом, резюмировал заместитель министра обороны Дархан Ахмедиев, реализация стратегии цифровой трансформации будет способствовать интеллектуализации казахстанской армии, а значит, повышению ее боеготовности и боеспособности.  

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