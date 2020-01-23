Услышали и ответили

Она проводилась по плану работы проектного офиса «Қаржы министрлігі – Адалдық алаңы» для своевременного реагирования на вопросы и предложения, поступающие от населения, а также с целью пропаганды открытости и доступности деятельности Минфина РК под эгидой «Адалдық алаңы».

Сотрудники областного департамента госдоходов ответили на все вопросы, которые интересовали налогоплательщиков. А это – освобождение компаний малого бизнеса от уплаты налога сроком на 3 года, переход лиц, осуществляющих деятельность по патенту, на другие налоговые режимы, применение контрольно-кассовых машин, изменения по единому земельному налогу, ОСМС, воп­росы всеобщего декларирования и другое. Участники акции также смогли ознакомиться с результатами налоговой амнистии, проходившей в прошлом году.

Более тысячи кокшетаусцев и гостей областного центра в итоге смогли получить ответы на интересующие их вопросы, как говорится, из первых уст. К примеру, индивидуальный предприниматель Пунхан Руфуллаев сказал, что его интересовал вопрос о получении льгот при покупке онлайн кассового аппарата, и, получив соответствующее разъяснение, отметил полезность и важность проведения подобных мероприятий для представителей бизнеса и населения региона.