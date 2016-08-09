Услышать друг друга

В Караганде с прошлого года действует центр медиации. Он открыт секретариатом АНК области совместно с «Қоғамдық келісім», центром разрешения конфликтов «Диалог» и размещается в Доме дружбы. В заседании «круглого стола» приняли участие представители областных управлений, департаментов, прокуратуры и областного суда. На следующий день секретариат областной АНК, КГУ «Қоғамдық келісім» и центр разрешения конфликтов «Диалог» провели бесплатный прием граждан по всем вопросам, связанным с разрешением споров и конфликтов. По всем обращениям с жителями области работали профессиональные и непрофессиональные медиаторы.